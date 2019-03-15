Студенты из России изучат загрязнение Шпицбергена и влияние полярной ночи на людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Российские студенты и аспиранты, победители всероссийского конкурса научных и творческих проектов 66°33' Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) реализуют в этом сезоне свои проекты на базе российской высокоширотной экспедиции на архипелаге Шпицберген. Об этом ТАСС рассказал директор НИИ Александр Макаров.

"В этом году победители нашего молодежного конкурса 66° 33' в первый раз поедут на Шпицберген и смогут реализовать свои смелые идеи. Среди них - изучение влияния полярной ночи на здоровье человека, экологическое исследование по проблеме загрязнения окружающей среды частицами микропластика и проект по художественной анимации", - рассказал ТАСС директор ААНИИ Александр Макаров.

Победившая в направлении "Гуманитарные науки" с проектом "Адаптивная световая система" Дарья Чиримисина планирует реализовать его на архипелаге в период полярной ночи (октябрь-ноябрь). Она изучит самочувствие и работоспособность людей в условиях отсутствия естественного света и социальной изоляции, а также оценит зависимость между моделируемой световой средой и психофизиологическим состоянием человека. Результатом исследований станет база для создания проекта системы адаптации людей к условиям полярной ночи.

Победитель в направлении "Естественные и точные науки" Ильназ Закиров представил на конкурс проект "Оценка загрязнения почв прибрежных территорий архипелага Шпицберген частицами микропластика". По словам Макарова, на территории Арктики изучение содержания микропластика в почвах еще не проводилось, поэтому полученные конкурсантом в июне-июле данные будут полезны для построения глобальных моделей накопления пластика в арктических ландшафтах.

Победитель в направлении "Культура и искусство" с проектом "Анимационный фильм "Арктика". Главная идея - сделать "заметки полярника" в форме короткометражного документального анимационного фильма о природе, экспедициях и ученых в Арктике. "Этот фильм подчеркнет проблемы экологии и покажет красоту планеты глазами художника", - поделилась Наталья. Она планирует отправиться на архипелаг в августе текущего года.

За время проведения конкурса было принято 170 заявок из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Архангельска, Владивостока, Челябинска и других городов. В проекте приняли участие гляциологи, геофизики, мультипликаторы, философы, была даже балерина. В связи с этим в 2019 году конкурс 66°33' планируется повторить и сделать его международным.