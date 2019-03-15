Польские ученые напечатали первую в мире бионическую поджелудочную железу с сосудами

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Польские ученые из Фонда исследований и развития науки напечатали первую в мире бионическую поджелудочную железу с кровеносными сосудами. Об этом сообщило Polska Agencja Prasowa.
"Никто еще не печатал паренхиматозный орган (печень, селезенка, головной мозг, эндокринные железы и другие органы - прим. ТАСС) с полной васкуляризацией", - сказал доктор медицинских наук, хирург-трансплантолог Михал Вшола. Он разработал новый метод малоинвазивного лечения осложненного диабета с использованием эндоскопической трансплантации тканей поджелудочной железы под слизистую оболочку желудка.
Искусственная поджелудочная железа, созданная с помощью техники трехмерной печати, состоит из так называемых островков Лангерганса - скопления гормон-продуцирующих (эндокринных) клеток. Ученые полагают, что в будущем созданный ими орган сможет восстановить в организме человека выработку инсулина. Сейчас диабетикам приходится делать регулярные инъекции.
Для создания нового органа польские ученые собрали островки поджелудочной железы у животных и смешали их с биотоксом - веществом с составом, который позволяет выживать этим клеткам. Биопринтер начал размещать их в биореакторе в соответствии с моделью, ранее разработанной на компьютере. Были напечатаны и кровеносные сосуды, через которые кровь будет циркулировать в органе.
Теперь исследователи будут испытывать свои наработки. В апреле запланирована пересадка клеток искусственной поджелудочной железы мышам, а в октябре - свиньям. "Мы должны проверить, как этот орган будет функционировать в живом организме, как в нем будет формироваться микроциркуляция крови и как изменится его структура", - сказал Вшола.
Разработками польских ученых уже заинтересовались некоторые профильные компании и исследовательские институты.