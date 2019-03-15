Польские ученые напечатали первую в мире бионическую поджелудочную железу с сосудами

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Польские ученые из Фонда исследований и развития науки напечатали первую в мире бионическую поджелудочную железу с кровеносными сосудами. Об этом сообщило Polska Agencja Prasowa.

"Никто еще не печатал паренхиматозный орган (печень, селезенка, головной мозг, эндокринные железы и другие органы - прим. ТАСС) с полной васкуляризацией", - сказал доктор медицинских наук, хирург-трансплантолог Михал Вшола. Он разработал новый метод малоинвазивного лечения осложненного диабета с использованием эндоскопической трансплантации тканей поджелудочной железы под слизистую оболочку желудка.

Искусственная поджелудочная железа, созданная с помощью техники трехмерной печати, состоит из так называемых островков Лангерганса - скопления гормон-продуцирующих (эндокринных) клеток. Ученые полагают, что в будущем созданный ими орган сможет восстановить в организме человека выработку инсулина. Сейчас диабетикам приходится делать регулярные инъекции.