Ученые: ледниковым периодам на Земле предшествовали столкновения тектонических плит

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Ледниковым периодам в истории Земли предшествовали серьезные изменения в структуре земной коры - столкновения в районе экватора тектонических плит и всасыванием в скальные породы из атмосферы огромных объемов углекислого газа. Об этом сообщает в пятницу газета The Independent со ссылкой на новое исследование ученых из Массачусетского технологического института (МТИ).

По версии исследователей, в результате столкновения тектонических плит обнажаются огромные участки скальных пород. Под влиянием высоких температур в тропиках происходит химическая реакция, которая и приводит к впитыванию этими породами СО2. Температура атмосферы из-за этого резко понижается, что и приводит к ледниковому периоду.

В истории Земли насчитывается несколько длительных периодов похолодания климата. "Мы обнаружили, что всякий раз после пика активности в зонах сочленения происходило оледенение", - приводит издание слова геолога Оливера Ягуца, руководителя группы исследователей МТИ. "Поэтому каждый раз, когда, скажем, появляются около 10 тыс. км тектонических швов и разломов в тропиках, наступает ледниковый период", - сказал Ягуц.

Вмешаться в этот процесс при всем желании, как указывает ученый, практически невозможно. "Эти медленно происходящие на Земле геологические процессы не имеют ничего общего с тем, что мы делаем сегодня на планете", - полагает Ягуц.

Результаты исследования опубликованы в Science - журнале Американской ассоциации содействия развитию науки.