Telegraph: ученые обнаружили "переключатели" ДНК, ответственные за регенерацию тела

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. В организмах некоторых живых существ присутствуют специальные "переключатели" ДНК, которые осуществляют контроль над генами, отвечающими за регенерацию клеток тела. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

Давно известно, что целый ряд животных обладает способностью к регенерации. В частности, актинии могут восстанавливать поврежденные ткани даже после разрезания пополам, саламандры отращивают задние конечности, а гекконы, сбрасывающие хвосты при опасности, формируют новые всего за несколько месяцев. В чем именно заключается секрет подобного феномена, до сих пор оставалось тайной. Теперь же группа американских ученых близка к ее разгадке.

Специалисты из Гарвардского университета внимательно изучили особенности строения и процессов жизнедеятельности трехполосных пантерных червей. Результаты показали, что определенный участок их молекулы ДНК контролирует активацию "главного управляющего гена", что получило название ранней реакции роста (EGR), которая действует наподобие переключателя, запуская процесс регенерации, то есть восстановления поврежденных участков тела. Так, во время восстановления тела червей плотно сложенная и уплотненная ДНК в их клетках начинает разворачиваться, позволяя оживать новым областям.

"Мы смогли уменьшить активность данного гена и установили, что при его отсутствии ничего не происходит, - отмечает профессор Гарвардского университета Манси Шривастава. - Животные просто не могут регенерировать, поскольку все эти гены не включаются, а другие переключатели также не работают". Эксперты подчеркивают, что в общей сложности им удалось выявить 18 тыс. подобных участков, ответственных за регенерацию тела.

Исследователи утверждают, что молекула ДНК человека также содержит ген EGR, однако пока регенерация тела на клеточном уровне людям недоступна. По словам Шриваставы, это связано с тем, что данный ген является всего лишь переключателем. Для запуска процесса восстановления организма требуются дополнительные гены, механизм действия которых у человека сильно отличается от процессов, происходящих у червей.