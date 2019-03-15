Турецкие ученые изобрели миниатюрный томограф для сканирования раковых клеток

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Ученые из Стамбульского технического университета разработали прибор, способный сканировать раковые клетки в формате 3D. Подобные аппараты уже давно существуют, однако, как утверждают его разработчики, цена их сканера, в отличие от более дорогих аналогов, не превышает $200.

"Рак - это одно из заболеваний, на котором медицина больше всего концентрируется. Каждый год миллионы людей гибнут из-за онкозаболеваний. Мы с доктором Адемом Полатом разработали прибор, позволяющий рассмотреть раковые клетки. По своей сути - это миниатюрный томограф, который также делает 3D сканирование, - отметил профессор Иса Йылдырым, возглавлявший команду по разработке устройства. - В мире существуют миллионы приспособлений, но они стоят миллионы долларов. Наш аппарат обойдется всего лишь в $200".

В ходе исследований команда Йылдырыма изучала раковые клетки в молочных железах. Как отмечается, изобретение позволило им не только более тщательно контролировать течение болезни, но также подобрать персональное лечение для пациента. "Мы надеемся, что наше изобретение сможет в будущем спасти много жизней", - добавил Йылдырым.

Данную проблему изучают также ученые из Ближневосточного технического университета в Анкаре (ODTU). В начале этого года они разрабоотали новую технологию, которая на основе значений температуры тела позволяет определять, являются ли опухолевые клетки раковыми. Специалисты расценивают новую технологию, которая получила американский патент, как альтернатива маммографии и ультрасонографии.