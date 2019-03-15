В Сербии нашли потерянные письма Николы Теслы

БЕЛГРАД, 15 марта. /ТАСС/. В Сербии исследователи обнаружили два письма, написанных ученым Николой Теслой. Об этом сообщили представители культурно-исторического общества "Адлигат".

Они датированы декабрем 1934 года и адресованы генеральному консулу Королевства Югославия в Нью-Йорке Радое Янковичу. В своих посланиях Тесла говорит о Михаиле Пупине - физике и изобретателе сербского происхождения.

Ранее историки считали, что между Теслой и Пупином был конфликт, и они годами не общались. Часто их разногласия во внутриполитических спорах приводится как свидетельство сложного сербского национального характера. Однако в письмах, которые были найдены, Тесла пишет о Пупине с уважением.

"Письма во многом меняют общеизвестную историю отношений двух этих ученых и подтверждают рассказы о примирении Теслы и Пупина на смертном одре последнего. Становится совершенно очевидно, что в момент написания письма, за три месяца до смерти Пупина, конфликта между учеными не было, они лишь хотели как можно скорее встретиться", - рассказал основатель "Адлигата" Виктор Лазич. Исследователи не уточняют, где и как были найдены письма Теслы, и не ведет ли их след к "архиву Теслы", который разыскивается десятилетиями.