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Археологи нашли в Самарской области 87 погребений эпохи бронзы и раннего железного века

Наиболее древние находки датируются первой четвертью II тыс. до н.э.

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Самарские археологи отряда "ГЕФЕСТ" в ходе раскопок 2018 года курганного могильника Красносамарский IV на территории области обнаружили 87 погребений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

"Археологи провели охранно-спасательные археологические раскопки на трех курганах из состава могильника и изучили 87 погребений. Выяснилось, что 86 из них относятся к срубной культуре эпохи бронзы и датируются первой четвертью II тыс. до н.э., еще одно захоронение относится к раннему железному веку", - говорится в сообщении.

Захоронения эпохи бронзы совершались в прямоугольных могильных ямах, часто с перекрытиями из дерева. Погребальный инвентарь включает в себя лепные глиняные сосуды, часть из которых украшены геометрическим орнаментом; орудия из кости и камня; украшения из бронзы; кости животных (остатки напутственной пищи).

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РоссияСамарская область
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