В Молодежном центре на Урале проведут лекцию об Александре Попове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/ Лекцию, посвященную Александру Попову и его разработкам, проведут в Молодежном проектном центре Института радиоэлектроники Уральского Федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге в день рождения российского физика. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС, приуроченной к 160-летию Попова, сообщил руководитель центра Алексей Рожков.

"Мы соберемся с ребятами и посвятим день истории личности Александра Попова, проведем обзорный лекторий по основателю радио и его разработкам. С момента создания центра участие в его деятельности приняли более 300 учащихся совершенно разного возраста: самые младшие еще ходят в школу, самые взрослые - чуть старше 30", - сказал Рожков.

Как пояснил преподаватель проектного центра Михаил Самарин, одной из задач образовательной программы является прохождение пути в собственных разработках от сбора аналоговых устройств до технологий "Умного города". "В рамках нашей образовательной программы учащиеся проходят путь от разработки простых аналоговых приборов, к более сложным, а затем к разработке технологий "Умного города. Один из наших студентов уже работает над новой технологией", - сказал Самарин.

Александр Попов родился 16 марта 1859 года, учился в Санкт-Петербургском университете, преподавал в минном офицерском классе и Техническом училище морского ведомства в Кронштадте. Попов, наряду с несколькими учеными из других стран, был одним из изобретателей радио. В 1901 году ученый создал судовую радиоприемную станцию, которой оборудовали корабли Черноморского флота.

Молодежный проектный центр Института радиоэлектроники УрФУ создан 1 сентября 2018 года как технологическая площадка для реализации досугового образовательного проекта "Я - радиоинженер!", поддержанного Фондом президентских грантов на федеральном уровне. УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.