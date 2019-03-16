Археологи определили возраст обнаруженных в России элементов экипировки воина-германца

КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) определили, что возраст обнаруженных в Курской области элементов экипировки воина-германца составляет около 2 тыс. лет. Подобная находка сделана на территории России впервые, сообщил ТАСС в субботу научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Олег Радюш.

Наконечник копья и умбон - металлическая накладка на щите, защищающая кисть воина, были обнаружены поисковиками отряда "Курская дуга" в 2018 году в Курской области во время экспедиции на месте боев времен Великой Отечественной войны. По словам руководителя отряда Юрия Гарабурдо, артефакты находились практически у поверхности земли в районе окопов и блиндажей.

"Мы благодарны отряду и лично его командиру - эта находка для нас уникальная, потому что на территории России сделана впервые. Для нас она интересна, прежде всего, как свидетельство военных походов германских племен, которые происходили где-то на рубеже эры - конец 1 тыс. до н. э. - первые года н. э.", - сказал Радюш.

По словам собеседника агентства, находка может относиться к воинскому погребению, совершенному по обряду кремации, поскольку обнаружены признаки того, что вещи побывали в огне. Подобные предметы были найдены впервые около 10 лет назад в погребениях воинов на территории Украины, в 50 км от границы Курской области.

"То, что племена могли двинутся на восток, такое предположение было 10 лет назад. Сейчас эта находка в Курской области нам подтверждает, что движение шло в нашу сторону. Возможно, что это была некая разведка и они искали плодородные земли. Дальше мы ставим вопросы с кем они могли здесь столкнуться, с кем они воевали?", - отметил научный сотрудник ИА РАН.

На данный момент артефакты находятся на реставрации в Москве. Через месяц находки передадут в Курский музей археологии, после чего планируется выставить их на экспозицию. Археологи же продолжат поиски возможного захоронения воинов германских племен в Курской области в текущем году.