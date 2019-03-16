РАН нацелена на участие в проектах совершенствования диагностики онкозаболеваний

ИРВАЙН /США/, 17 марта. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Участие в проектах, посвященных рентгеновской компьютерной томографии (КТ) будущего, открывает перед Россией большие возможности в области диагностики онкологических заболеваний. Убежденность в этом высказал в беседе с ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Золотой стандарт онкодиагностики

"Сейчас одной из самых распространенных диагностик в онкологии является рентгеновская компьютерная томография [КТ]. Это считается золотым стандартом, без нее в ближайшее время не обойтись", - напомнил президент РАН.

"Любое обследование пациента - это доза его облучения. Если можно было бы существенно, во много раз снизить эту дозу и улучшить пространственное разрешение, то есть четкость, с которой можно увидеть детали изображения, то это позволило бы эту диагностику применять практически везде без последствий для организма пациента", - продолжал Сергеев, напомнив, что в настоящий момент доза облучения не позволяет проводить компьютерную томографию чаще двух-трех раз в год.

"Представьте себе, что вы придумали метод, который строит то же самое изображение, но с нагрузкой для пациента в тысячу раз меньше", - привел пример президент РАН, уточнив, что речь идет об оценочном показателе такой нагрузки. "Это значит, что можно не бояться и проводить эту диагностику в тех случаях, в которых ее сейчас проводить запрещено", - рассказал Сергеев. В качестве примера он привел запрет проводить КТ при обследовании маленьких детей и беременных женщин.

Существенное уменьшение дозы облучения при КТ "открыло бы совершенно грандиозные возможности", подчеркнул президент РАН, упомянув в качестве примера возможность многократного проведения компьютерной томографии пациента во время операций и мониторинга процесса выздоровления. "Встает вопрос, насколько фантастична эта идея, есть ли современные технологии, с помощью которых можно попытаться воплотить ее в жизнь", - продолжал он, уточнив, что речь идет об ученых как России, так и других стран.

Разница в подходах инвесторов

Сергеев упомянул разработки американского профессора физики и астрономии Кристофера Барти, который преподает в Институте лазерной хирургии при Калифорнийском университете в Ирвайне (University of California, Irvine - UCI), почти 17 лет отработал в Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США и после ухода оттуда основал компанию Lumitron Technologies в Ирвайне. Делегация РАН в пятницу провела рабочие встречи с руководством этой компании и вуза.

Идея Lumitron Technologies заключается в том, чтобы при КТ сузить диапазон спектра рентгеновского излучения до "практически монохроматического излучения" и избавиться от той части спектра, которая "носит неинформативный характер и лишь засвечивает картинку", рассказал Сергеев. "Важно, что то излучение, которое падает на пациента, точно настроено на резонанс, соответствующий тому, что это излучение поглощается на молекулах, дающих информативное изображение. Поэтому доза излучения будет в тысячу раз меньше, а детали изображения, которое вы увидите, получатся очень контрастными", - пояснил он.

Президент РАН провел параллель между проблемой облучения пациента при КТ и стремлением снизить количество радиации, выделяемой реакторами в ядерной и (в будущем) термоядерной энергетике. Последней проблемой занимается компания Tri Alpha Energy под научным руководством профессора Калифорнийского университета Тосики Тадзимы, иностранного члена РАН с 2016 года. "Если организовать реакцию синтеза, когда вместо ионов дейтерия и трития встречаются три альфа-частицы, то продукцией такой реакции становится абсолютно чистая термоядерная энергия при отсутствии наведенной в стенках реактора радиации", - продолжал Сергеев, обратив внимание на то, что одним из первых инвесторов предприятия Тадзимы был один из основателей компании Microsoft ("Майкрософт") Пол Аллен, скончавшийся в октябре прошлого года.

В структуре Международного союза теоретической и прикладной физики (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP) есть комитет, объединяющий сотни исследовательских институтов и тысячи специалистов, занимающихся созданием лазеров с высокой пиковой мощностью. Тадзима возглавлял это комитет восемь лет, преемником стал Барти, напомнил Сергеев, который тоже входит сейчас в руководство этой организации. "Я с большим интересом слежу за работами моих уважаемых коллег по коммерциализации новейших технологий в области лазерной и ядерной физики. Мы будем продолжать сотрудничество с ними в научных исследованиях и убеждать российских инвесторов принять участие в продвижении аналогичных отечественных технологий" - сказал он.

О визите делегации РАН

Делегация РАН во главе с президентом академии Александром Сергеевым находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах. 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований. Оно заключено на очередной пятилетний срок. Впервые это соглашение было подписано 60 лет назад.

Калифорнийский университет был основан в 1965 году. Он расположен на территории площадью 618 га, является общественным исследовательским вузом. При целевом фонде в размере 951 млн долларов в университете насчитывается более 35,2 тыс. студентов и свыше 5 тыс. преподавателей. В рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education занимал четвертое место в 2012 году, пятое - в 2013-м, седьмое - в 2015 году.