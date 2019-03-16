Глава РАН: российскому бизнесу надо привить культуру инвестиций в научные исследования

ИРВАЙН/США/, 17 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что бизнесу в России требуется прививать культуру инвестиций в научные исследования с высокими рисками.

Достройка технологий

Президент РАН в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание на недостаточное участие частного бизнеса в инвестировании в научные исследования в России на ранних этапах, то есть в так называемые поисковые работы, сопряженные с высокими рисками.

"Например, вы сделали оригинальную лабораторную установку на основе компактного ускорителя электрона и компактного лазера, которые генерируют короткие сгустки электронов и оптические импульсы пикосекундной длительности. Взаимодействие лазерных импульсов с электронами приводит к генерации очень коротких рентгеновских импульсов благодаря известному нам со школы эффекту Комптона. Это фундаментальная наука", - пояснил Сергеев.

"Но если вы ставите задачу на основе данного эффекта сделать новый источник для рентгеновской компьютерной томографии с дозой облучения пациента в тысячу раз меньшей, чем есть сегодня в медицине, и с более высоким контрастом изображений, вы попадаете в область поисковых исследований. Положительный результат таких исследований может привести к огромному прогрессу в медицине. Но для них [исследований] нужны солидные деньги инвесторов, понимающих большой потенциал, но и определенный риск недостижения цели из-за технологических препятствий. Это не есть фундаментальные исследования, это такая работа по достройке технологии, которую государство не должно финансировать", - убежден Сергеев.

В пятницу, 15 марта, он со своими коллегами из РАН посетил Калифорнийский университет в Ирвайне, который известен созданием новейших технологий в биомедицине и их успешной передачей в клинику. Компанию Lumitron Technologies, получившую частные инвестиции и ведущую разработку рентгеновского томографа на основе эффекта Комптона, основал в 2018 году американский ученый Кристофер Барти, руководившей долгие годы научно-технологическим подразделением в Ливерморской национальной лаборатории США. Барти и Сергеев возглавляют сегодня международный комитет по созданию сверхмощных лазеров.

О рисках и издержках

"Государство финансирует фундаментальные исследования, в которых с большой вероятностью - допустим, 80% или даже 90% - результат будет не такой, на который ученые рассчитывали изначально. Но выигрыш здесь заключается в том, что в 90% того, что не получилось из изначально задуманного, и находятся открытия, потому что открытие - это то, что нельзя запланировать", - пояснил президент РАН.

Во время поисковых исследований, в отличие от фундаментальных, "никаких открытий нет, нужно из уже открытой системы сделать технологию", продолжал он. "Не факт, что получится, риск составляет, может быть, 50% на 50%. Но наш бизнес в это вкладываться тоже пока не хочет: дескать, зачем деньги терять, подождем, может, государство само подбросит", - посетовал Сергеев, противопоставив такому подходу "культуру инвестиций" в США. "Даже если они [американские предприниматели] один раз на 50% обманулись, то в следующий раз выиграют. Но они готовы на долгосрочные вложения и не требуют, чтобы через два года получилась прибыль", - добавил Сергеев, предположив, что подобные издержки объясняются большой сырьевой составляющей российской экономики и стремлением многих отечественных бизнесменов к быстрому обороту капиталов.

Президент РАН на состоявшемся в ноябре прошлого года заседании президентского Совета по науке и образованию высказался в пользу использования налоговых льгот для стимулирования инвестиций частных компаний в поисковые работы с высокими рисками. Еще одним из инструментов, которые стимулировали бы бизнес инвестировать в исследования на ранних стадиях, Сергеев назвал научно-образовательные центры (НОЦ), которые будут созданы в рамках национального проекта "Наука".