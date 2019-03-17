Президент РАН подвел итоги визита в США и рассказал о планах первых "мозговых штурмов"

ЛОС-АНДЖЕЛЕС /штат Калифорния/, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Рабочий визит делегации Российской академии наук (РАН) в США прошел продуктивно, продемонстрировав обоюдную готовность ученых двух стран к сотрудничеству на различных уровнях. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев, подводя по просьбе ТАСС итоги рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Мы возвращаемся в Россию с месседжем, что в плане науки мы [Россия и США] так же, как и прежде, заинтересованы друг в друге и готовы к сотрудничеству на разных уровнях", - отметил президент РАН. "Мы договорились о том, что мы должны как можно активнее внедрять в наше сотрудничество такую форму коллаборации, как рабочие группы с "мозговыми штурмами", - продолжал он.

"Что это такое? Это ученые разных стран - по 10-15 человек - собираются вместе не на день-два, а на пару недель, запираются, образно говоря, на ключ и начинают обсуждать состояние определенной области знаний, результаты экспериментов, тренды. Работа идет в режиме "мозгового штурма". После этого участники определяют планы на будущее и кто чем будет заниматься", - пояснил Сергеев, обратив внимание на то, что страны, умеющие лучше других организовывать ведущих специалистов на подобные штурмы, находятся в "числе законодателей мод в современной науке".

Первые пять штурмов

Президент РАН посетовал на то, что в России с 2013 года прекращен межакадемический научный обмен, которым занималась академия наук. "Сейчас новое законодательство открывает для нас такую возможность, и мы надеемся на то, что получим необходимый для этого бюджет. На этот год мы уже запланировали первые пять "мозговых штурмов", в том числе по климату, космосу, космической медицине", - сообщил он.

Как уточнил глава академии наук, эти мероприятия намечено провести в гостинице РАН "Узкое" в столичном Ясенево. Выбор этого места Сергеев объяснил наличием таких оптимальных для "мозговых штурмов" условий, как удобство для сбора участников со всего мира и одновременно уединенность и изолированность от атмосферы мегаполиса.

"Кроме того, мы обсуждали две рабочие группы с NASA: одну - по Венере, другую - по лунной программе. Американские коллеги предложили собрать первую группу в октябре, вторую - в будущем году. Коллеги из Калифорнийского технологического института также готовы к совместному "мозговому штурму" по детекторам гравитационных волн следующего поколения", - рассказал президент РАН, который во главе делегации в субботу провел рабочую встречу в Пасадине с профессором Калифорнийского технологического института Дэвидом Рейце, исполнительным директором проекта международной научной коллаборации LIGO (Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory), впервые зарегистрировавшей гравитационные волны в 2015 году.

Российская наука обладает необходимыми для такого проекта ресурсами: компетентностью, лазерами, оптикой, материаловедением. "Есть институты и группы, готовые этим заняться", - заверил Сергеев.

Ученые вне политики

Рабочий визит делегации РАН в США, состоявший из официальной части в Вашингтоне и неофициальной в штате Калифорния, Александр Сергеев охарактеризовал как продуктивный. "Удалось более-менее все, на что рассчитывали: встречи, подписание соглашения, переговоры. Намечено довольно много дальнейших совместных действий с академией наук [США], NASA", - сказал президент РАН, упомянув рабочие встречи в Калифорнийском институте в Ирвайне и Калифорнийском технологическом институте.

"Важно отметить то, что, несмотря на высокий градус политического и дипломатического неблагополучия в наших отношениях с Соединенными Штатами, отношения собственно между учеными, как мы почувствовали, не претерпели особых изменений. Как общались раньше конструктивно и интересно, так пообщались и сейчас", - констатировал Сергеев, отметив радушный прием, который оказала делегации РАН Национальная академия наук США.

Он счел симптоматичной встречу российской делегации в NASA, которое высказалось "за продолжение сотрудничества и за развитие его новых направлений, прежде всего связанных с лунными программами. Президент РАН охарактеризовал состоявшееся общение в американских университетах "интересным, продуктивным и взаимовыгодным". "Мы не почувствовали со стороны наших коллег и на уровне институтов или личном каких-то перемен в общении, которое велось на протяжении последних десятилетий", - подытожил Сергеев.

О визите делегации РАН

Делегация РАН во главе с президентом академии Александром Сергеевым находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах. 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований. Оно заключено на очередной пятилетний срок. Впервые это соглашение было подписано 60 лет назад.

Сергеев в пятницу со своими коллегами из РАН посетили Калифорнийский университет в Ирвайне, который знаменит созданием новейших технологий в биомедицине и их успешной передачей в клинику. Компанию Lumitron Technologies, получившую солидные частные инвестиции и ведущую разработку рентгеновского томографа на основе эффекта Комптона, основал в прошлом году известный американский ученый Кристофер Барти, руководивший долгие годы научно-технологическим подразделением в Ливерморской национальной лаборатории США. Барти и Сергеев, проводившие рабочую встречу в Ирвайне, возглавляют сегодня международный комитет по созданию сверхмощных лазеров.