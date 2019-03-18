Ученые Политехнического университета Варшавы изобрели губку для восстановления костей

ВАРШАВА, 18 марта. /ТАСС/. Химикам Политехнического университета Варшавы удалось создать заменяющий костную ткань материал, которому можно придать любую форму непосредственно в операционной.

Этот материал похож на небольшую губку, которая при размерах около 10 кв. см весит менее 1 г. "Легкость материала обусловлена его пористостью - он состоит из множества объединенных между собой канальчиков", - пояснила Польскому агентству печати главная создательница импланта Моника Будницкая. По ее словам, среди этих маленьких каналов в будущем будет восстанавливаться костная ткань.

Разработанный в Варшаве материал гибок и эластичен. "Он состоит из полимера на основе молочной кислоты, которая присутствует в нашем организме. Со временем такой имплант полностью растворяется", - поясняют исследователи. Губку можно напитать водой или каким-то биологически активным составом, в том числе содержащим клетки пациента, что позволит понизить риск отторжения. Как надеются ученые, после имплантации на месте губки сформируется новая кость, что приведет к полному выздоровлению.

"Ортопед открывает стерильный имплант и начинает оперировать. Чем больший фрагмент кости нужно заменить, тем больше он использует материала. Если нужно меньше, можно отрезать нужный размер и создать необходимую форму", - информируют ученые, подчеркивая, что вводить такой имплант в организм можно даже эндоскопическим методом при минимальном хирургическом вмешательстве.

Разработка варшавских ученых успешно прошла лабораторные тесты и сейчас должна пройти дополнительные исследования, чтобы попасть в операционные.