Российские ученые создали искусственную почку для диализа весом 3,5 кг

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские ученые на базе Первого государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова создали искусственную почку весом 3,5 кг, которую можно использовать для искусственного очищения крови и других жидкостей в организме (диализ) пациентам с почечной недостаточностью, сообщили в понедельник в пресс-службе университета.

"За 5 лет работы над проектом российские ученые создали прототип аппарата для диализа, который весит 3,5 килограмма и помещается в рюкзаке, протестировали его на животных, смогли значительно продвинуться в понимании механизмов, делающих возможным перитонеальный диализ с регенерацией отработанного раствора", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующий аппарат может использоваться амбулаторно, а во время процедуры человек может заниматься своими делами.

"Мы предлагаем альтернативный механизм борьбы с почечной недостаточностью посредством носимой искусственной почки, позволяющей не только повысить мобильность пациентов, но и персонализировать лечение, посредством управления процессом перитонеального диализа", - приводит пресс-служба слова директора Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. Сеченова Дмитрия Телышева.

По данным пресс-службы, анализы пациентов с хронической почечной недостаточностью показали, что устройство успешно удаляет основные продукты метаболизма, а состав крови нормализируется через 34 часа после начала диализа. "Аппарат управляется со смартфона, контролирует температуру, давление жидкости и другие показатели и оповещает пациента, если значения выходят за пределы нормы", - отмечается также в сообщении.

По словам разработчиков, аппарат еще недоступен для пациентов и ранее применялся только на животных. "Испытания прибора показали, что создание достаточно безопасного и при этом компактного устройства для диализа возможно, и оно может повысить эффективность очистки крови в несколько раз", - добавили в пресс-службе.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году диализ получали 2,6 млн человек. Потребность в диализе к 2030 году может вырасти вдвое по сравнению с 2010 годом, что подталкивает к разработке новых эффективных и безопасных аппаратов "искусственной почки".