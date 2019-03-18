Ученые из Финляндии планируют экспедицию к месту падения метеорита в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты Метеорологического института из Финляндии намерены организовать экспедицию к предполагаемому месту падения метеорита в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).

Как сообщал ТАСС ранее, 16 марта видеорегистратором автомобиля в Эвенкийском районе было зафиксировано, как в небе пролетел сверкающий объект. Небесное тело упало в тайге. На кадрах видно, как, приблизившись к земле, огненный шар ярко вспыхнул и погас.

"Известно, что упал объект в труднодоступной местности. По словам руководителя Эвенкийского местного отделения Русского географического общества Ивана Иванова, на связь с ним уже вышли специалисты Метеорологического института из Финляндии. Они планируют в ближайшее время организовать экспедицию на предполагаемое место падения космического тела", - говорится в сообщении.

Иванов подтвердил эту информацию ТАСС.

Как рассказала ТАСС глава поселка Учами Наталья Москвитина, жители населенного пункта наблюдали падение этого объекта. Его предполагаемое падение в районе речки Учамка между поселками Учами и Тутончаны.

"Сейчас провожу опрос жителей [видевших явление]. Грохот был у нас, дрожание домов у нас было. Я во дворе снег убирала и [в тот момент] у меня береза затряслась", - сказала Москвитина.