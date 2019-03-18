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Ученые Томска разрабатывают неинвазивную диагностику заболеваний ЦНС во время беременности

Полученные данные помогут определять причины задержки развития детей и прогнозировать их интеллектуальные способности

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) начали разработку уникального метода диагностики болезней центральной нервной системы (ЦНС) и когнитивных расстройств младенцев во время беременности. В его основе - неинвазивный способ оценки количества миелина, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Неинвазивный метод оценки количества миелина - вещества, из которого состоит оболочка нервных волокон, несколько лет назад был разработан под руководством ученого ТГУ и Университета Вашингтона Василия Ярных. Этот подход уже доказал свою эффективность - сейчас он внедряется на базе нескольких клиник РФ, в том числе применяется для оценки повреждений оболочек нервных волокон у людей, перенесших инсульт, однако предназначен для диагностики взрослых людей.

"Нейробиологи ТГУ [ищут] новый диагностический подход, позволяющий проводить количественную оценку миелина... В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, ученые приступают к поиску биомаркеров созревания и повреждения мозгового вещества у детей, в том числе у плода после 20-й недели беременности. Исследования направлены на снижение перинатальной смертности, предупреждение развития тяжелых заболеваний ЦНС и когнитивных расстройств, включая аутизм", - говорится в сообщении.

Исследования будут проводиться в течение четырех лет. Полученные данные помогут определять причины задержки развития детей и прогнозировать их интеллектуальные способности. "Диагностика нарушений миелинизации в раннем возрасте важна и с точки зрения выделения групп риска пациентов с умственной отсталостью, аутизмом и более серьезными психическими заболеваниями, что в свою очередь может быть использовано для назначения ранней поведенческой терапии и развития навыков социальной адаптации", - уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что врожденные пороки развития плода входят в тройку главных причин перинатальной смертности и гибели новорожденных. Большинство аномалий появляются из-за влияния окружающей среды и генов. Возможность влияния на них пока крайне ограничена, поэтому основным методом профилактики тяжелых заболеваний ЦНС считается создание новых инструментов для ранней диагностики врожденных аномалий.

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