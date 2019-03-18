Ученые из России и Канады завершили экспедицию по изучению лосося на Аляске

ОТТАВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная экспедиция по изучению лосося с участием ученых из России и Канады, а также специалистов из США, Республики Корея и Японии завершилась в Ванкувере (провинция Британская Колумбия). В понедельник в этот город-порт прибыло российское научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" с командой ученых, которые с середины февраля исследовали зимовку лосося у берегов Аляски.

"Экспедицию можно назвать успешной: погода была хорошая, и все поставленные задачи командой были выполнены", - заявил корреспонденту ТАСС по телефону глава российской делегации, директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, который прибыл в Ванкувер для встречи международной группы в составе 21 специалиста.

"Такой экспедиции еще никогда не было, в этом ее уникальность. До сих пор еще ни одно государство не занималось съемкой (подробным изучением) зимнего лосося, поэтому эта совместная экспедиция впервые нам позволила посмотреть за поведением этих рыб в зимнее время. Например, в ходе съемок определяли генотипы лосося, где они зимуют, и так далее", - пояснил Колончин. Подробные результаты работы международной команды ученых будут опубликованы через один-два месяца.

Директор ВНИРО также сообщил, что Россия, которая обладает одним из самых больших научных флотов в мире, предлагает международному сообществу продолжать подобные исследования рыб мирового океана. По его словам, сейчас с учеными из Германии обсуждается вопрос организации экспедиции в бассейне Атлантического океана. "Но пока никаких конкретных договоренностей нет", - сказал Колончин. Он добавил, что только на организацию экспедиции по изучению лосося у берегов Аляски ушел целый год.

Цели экспедиции

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель Росрыболовства в Канаде Темур Таиров, исследования по изучению зимнего периода жизненного цикла лососевых проводились в заливе Аляска в северной части Тихого океана. "Период океанического нагула играет огромное значение для выживаемости лососей, именно в это время происходит формирование конечной численности лосося, который затем идет на нерест в реки. Понимание того, сколько лосося выжило, позволяет ученым точно устанавливать предел возможного вылова, безопасного для состояния популяции", - сказал он.

Таиров уточнил, что в ходе экспедиции в открытых водах залива Аляска ученые встретили все массовые виды тихоокеанских лососей американских стад: горбушу, кету, нерку, кижуча и чавычу.

Представитель Росрыболовства также отметил, что зарубежные ученые оценили российский опыт проведения так называемых траловых съемок. "С помощью камер, прикрепленных к тралу, они смогли убедиться, что "русский" метод является надежным источником достоверной информации для учета лососей", - отметил он.

Участники экспедиции также собрали пробы для анализа содержания микропластика в рамках международного проекта с участием Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОНН (ФАО). Эти данные уже в ближайшее время позволят сделать вывод о загрязненности этим опасным веществом северо-восточной части Тихого океана.

Экспедиция проходила в рамках отмечаемого Международного года лосося.