CNN: археологи нашли старейшую астролябию

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Британские ученые нашли астролябию, которая, возможно, принадлежала португальскому мореплавателю Васко да Гаме. Он первым в истории сумел пройти морским путем из Европы в Индию в начале XVI века.

Как сообщила телекомпания CNN, подводные археологи из Университета Варвика в мае 2014 года при обследовании места кораблекрушения у побережья Омана обнаружили металлический диск - часть астролябии - с выгравированным на нем португальским гербом. В течение двух лет после находки диск выдерживали в специальной кювете для того, чтобы освободить его от наслоений солей, а затем подвергли тщательным исследованиям, в том числе с использованием лазеров.

Специалисты предполагают, что прибор был изготовлен в период между 1496 и 1501 годом и принадлежал мореплавателю эпохи Великих географических открытий Васко да Гаме во время его второго плавания в Индию (1502 - 1503 годы).

Ранее по заказу "Книги рекордов Гиннесcа" эксперты провели независимое исследование находки и назвали ее старейшей из сохранившихся морских астролябий (от греческого слова "астролабон" - "берущий звезды") - астрономического инструмента, используемого для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот.

Как отметила телекомпания CNN, в мире сохранились всего 104 таких астрономических прибора.