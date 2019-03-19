Разработка уфимских ученых в области медицинских имплантатов получила грант

УФА, 19 марта /ТАСС/. Коллектив уфимских ученых совместно с индийскими коллегами разработали покрытие для имплантатов, способствующее скорейшему приживлению клеток организма к инородному телу и заживлению послеоперационных ран. Разработка получила грант Российского научного фонда (РНФ), сообщил ТАСС научный руководитель проекта Руслан Валиев.

"В наноматериале мы можем улучшать поверхность взаимодействия, например, имитируя кость, тем самым ускоряется послеоперационное заживление, добавление покрытия из серебра улучшает антибактериальные свойства имплантата", - сказал он, добавив, что разработка удостоена гранта в 18 млн рублей.

Наноматериал создается методом интенсивной пластической деформации, что позволяет уменьшить внутреннюю структуру металла, в случае с титаном это дает дополнительную прочность и уменьшает усталостное разрушение. Преимущество такого материала - возможность уменьшения размера имплантатов и последствий хирургического вмешательства, отметил Валиев.

Грант выделяется на разработку, научные публикации и создание опытного изделия, отметил Валиев, ученые ждут создания в Уфе инжинирингового центра, который позволит довести проект до испытаний и, возможно, массового производства. Разработка имеет большой импортозамещающий потенциал, отметил собеседник агентства.