Резидент "Сколково" внедрит в Белоруссии систему раннего обнаружения лесных пожаров

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Система раннего обнаружения лесных пожаров на основе интеллектуального видеонаблюдения по проекту резидента фонда "Сколково" (компания ITV) успешно прошла испытания в Гомельской области Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба фонда.

Программное обеспечение ITV|AxxonSoft приходит на смену предыдущей системе, которая не использовала нейросетевые методы анализа изображений, имела меньшую дальность и точность обнаружения задымления, передала больше ложных сигналов.

"Тестовая система создана на платформе "Интеллект" с применением нейросетевых детекторов дыма. Она включает в себя три поворотные камеры, совмещенные с тепловизорами, которые установлены на пожарных вышках на высоте 35 м. Камеры автоматически вращаются вокруг вертикальной оси на 360 градусов, фиксируя поднимающийся над лесом дым. Нейронная сеть отличает его от облаков, тумана или пыли", - говорится в сообщении.

При обнаружении дыма вместе со звуковым оповещением и выводом сообщения на монитор на электронную почту сотрудников лесничества отправляется скриншот карты и соответствующий кадр. В хорошую погоду дальность работы системы может достигать 50 км.

Новые возможности

Точность локализации очага возгорания составляет несколько сотен метров, что является хорошим показателем для тысяч гектаров лесных угодий. Кроме того, интеллектуальная система потребует меньшего количества операторов - не нужно будет постоянно следить за монитором, требуется только оперативно реагировать на сигнал.

"Проведенная нашими специалистами адаптация алгоритма на основе сымитированных и реальных пожаров позволяет круглосуточно отслеживать ситуацию на контролируемой территории. А способность системы к дообучению дает возможность и дальше снижать вероятность ложных "тревог", параллельно увеличивая скорость и точность обнаружения задымлений в реальных условиях пересеченной местности", - цитирует пресс-служба коммерческого директора ITV|AxxonSoft в Белоруссии Дмитрия Лисовского.

По словам менеджера Кластера информационных технологий фонда "Сколково" Дмитрия Старикова, внедрение подобных решений позволит сократить экологические последствия от выгорания лесов.

Заказчиком выступило республиканское унитарное предприятие "Белгослес". Пока новая система внедрена только в Милошевичском лесхозе, расположенном в Лельчицком районе Гомельской области. Стратегический замысел - подключить к системе все лесные хозяйства Белоруссии. Из 580 пожарных вышек и мачт в лесхозах Белоруссии 80% оборудованы камерами видеонаблюдения. Следовательно, база для внедрения интеллектуальной системы раннего обнаружения лесных пожаров уже готова, отметили в пресс-службе "Сколково".

Задачи фонда

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за восемь лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работают около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории "Сколково". Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений.