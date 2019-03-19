РНФ возобновил финансирование научных проектов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) получил субсидию на финансирование научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития, финансирование которых было временно приостановлено в конце февраля. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РНФ.

В конце февраля РНФ сообщал, что приостановил финансирование исследований, так как фонд не получил субсидию из бюджета в размере 7,3 млрд рублей.

"Российский научный фонд возобновляет перечисление средств на реализацию исследовательских проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития, реализуемых ведущими, в том числе молодыми, учеными", - говорится в сообщении.

В фонде пояснили, что вступило в силу соглашение с Министерством науки и высшего образования РФ, на основании которого в фонд перечислена субсидия, предусмотренная федеральным бюджетом в качестве имущественного взноса России в размере 7,3 млрд рублей. Эти средства будут направлены на финансирование в 2019 году более 550 проектов, выплата по которым была приостановлена в конце февраля, а также новых проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

"В настоящий момент необходимые средства в полном объеме поступили в РНФ, и мы возобновили перечисления в адрес грантополучателей. Можно говорить о полном разрешении ситуации", - сказал генеральный директор РНФ Александр Хлунов, слова которого приводят в сообщении.

Президентская программа исследовательских проектов разработана по поручению президента России с целью содействия формированию в стране передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием, и поддержки ведущих российских ученых. Все проекты должны внести существенный вклад в развитие российской науки и создавать задел для решения задач так называемых "больших вызовов", обозначенных в Стратегии научно-технологического развития России. Программа реализуется с 2017 года.