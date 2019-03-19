РАН предложила ввести гранты для НИИ на подготовку генетиков

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Гранты для подготовки генетиков, которых сегодня не хватает, прежде всего, в сельском хозяйстве, предлагается ввести Министерству науки и высшего образования РФ для подведомственных организаций.

Об этом во вторник сообщила вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник на заседании президиума РАН, посвященного агробиотехнологиям.

"Самая главная проблема (в области агробиотехнологий) - это то, что нет вообще реальной подготовки генетиков. Представители институтов РАН разработали целый четырехмесячный курс для подготовки таких специалистов, но он стоит денег, и не все институты из регионов могут послать на подготовку своих специалистов. <…> Здесь присутствует представитель Минобрнауки, и считаем, что вам нужно рассмотреть вопрос о выделении грантов вашим подведомственным организациям на обучение по этим программам", - сказала Донник.

По ее словам, генетиков, выпускаемых в настоящее время сельскохозяйственными вузами, крайне недостаточно. Например, Тимирязевская академия выпускает девять магистрантов-генетиков в год, отметила Донник. "Самый главный вывод - в России необходима консолидация селекционеров в полях и классических генетиков", - резюмировала она.