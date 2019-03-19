РАН создала совет по научному обоснованию лекарственной политики России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Межведомственный совет по научному обоснованию и сопровождению национальной лекарственной политики России, в который войдут ученые, представители министерств и бизнеса, создан на базе Российской академии наук (РАН). Об этом во вторник на заседании президиума РАН сообщил президент академии Александр Сергеев.

"Дело очень серьезно обстоит с нашим лекарственным обеспечением. И сейчас в том числе со стороны Минздрава есть понимание, что именно площадка РАН приспособлена к широкому обсуждению [этих вопросов] всеми заинтересованными министерствами и бизнесом. Я бы просил поддержать организацию межведомственного совета", - сказал Сергеев. Президиум поддержал решение большинством голосов.

По словам вице-президента РАН Владимира Чехонина, национальная лекарственная политика - это стратегический документ, который определяет приоритеты и задачи лекарственного обеспечения населения. Такая политика, по его данным, существует в 140 странах и в настоящий момент формируется в России.

"Основными целями национальной лекарственной политики является увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году, обеспечение лекарственной безопасности России в сфере лекарственного обеспечения, восстановление передового научно-технологического потенциала, разработки и внедрения новых лекарственных препаратов", - сказал академик.

Он добавил, что роль РАН здесь заключается в определении приоритетных направлений научно-исследовательских работ в сфере разработки новых лекарственных препаратов, научном обосновании систем управления разработки и внедрения новых лекарственных препаратов и научном обосновании основных положений национальной лекарственной политики.

"Сегодня, согласно этой инициативе, созданы четыре рабочие группы, подготовлены соответствующие документы", - сказал Чехонин. По его словам, совет, который будет заниматься вопросами научного обоснования, будет работать на базе РАН, в него войдут представители министерства промышленности, министерства здравоохранения, Ростеха и крупных бизнес-компаний.