Глава РАН: ученые США хотят продолжать сотрудничество с российскими коллегами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Американские ученые хотят продолжать сотрудничество со своими российскими коллегами, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев по итогам визита в США.

"Первый итог визита в том, что американские ученые хотят продолжать сотрудничество, и мы не увидели явного политического давления на них", - сказал он журналистам в понедельник.

Делегация РАН во главе с президентом академии Александром Сергеевым находилась с рабочим визитом в Соединенных Штатах. 12 марта в Вашингтоне было подписано соглашение с Национальной академией наук США о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований. Оно заключено на очередной пятилетний срок. Впервые это соглашение было подписано 60 лет назад.

Сергеев в пятницу со своими коллегами из РАН посетили Калифорнийский университет в Ирвайне, который знаменит созданием новейших технологий в биомедицине и их успешной передачей в клинику.

Компанию Lumitron Technologies, получившую солидные частные инвестиции и ведущую разработку рентгеновского томографа на основе эффекта Комптона, основал в прошлом году американский ученый Кристофер Барти, руководивший долгие годы научно-технологическим подразделением в Ливерморской национальной лаборатории США.

Барти и Сергеев, проводившие рабочую встречу в Ирвайне, возглавляют сегодня международный комитет по созданию сверхмощных лазеров.