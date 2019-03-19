Лауреатом Абелевской премии впервые стала женщина

ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. /ТАСС/. Академия наук Норвегии присудила во вторник Абелевскую премию по математике 2019 года американскому профессору Карен Уленбек. Американка стала первой женщиной-лауреатом этой премии. Ее имя объявлено на церемонии в Осло, трансляция которой ведется на сайте премии.

Профессор Техасского университета в Остине Уленбек удостоена награды, часто называемой Нобелевской премией по математике, за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем". В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику.

Уленбек считается основательницей современного геометрического анализа - сферы математики, занимающейся изучением поверхностей, кривых и соединений. Ее работы поменяли современные представления о так называемых минимальных поверхностях, иллюстрацией которых служит, например, мыльный пузырь. Методы, использованные Уленбек в работах о феномене мыльного пузыря, стали впоследствии стандартом для ученых в этой области, а написанная в соавторстве с Дэном Фридом книга "Инстантоны и четырехмерные многообразия" послужила учебником для новых поколений исследователей. Более того, работы Уленбек над калибровочной теорией - математическом представлением теоретической физики - стали ключевыми в понимании теории струн и общей теории относительности.

По собственному признанию, профессор была "напугана и потрясена" известием о присуждении награды. Как математик рассказала на церемонии по видеосвязи, много лет она не могла заниматься наукой из-за проблем со здоровьем, но последние два года снова трудится над решением научных задач вместе с коллегами и лишь недавно подготовила к публикации новую работу.

Карен Кескулла Уленбек родилась 24 августа 1942 года в Кливленде (штат Огайо). Она получила степень бакалавра в университете Мичигана и магистерскую, а затем и докторскую степени в университете Брендайса в Массачусетсе. В 1965 году она вышла замуж за биохимика Ольке Уленбека, сына известного физика Джорджа Уленбека. Из-за брака она испытывала проблемы с трудоустройством в университетах, руководствовавшихся в 1960-70-х годах правилами, по которым муж и жена не могут работать в одном месте.

Женщины в науке

Уленбек стала первой женщиной, получившей "Абеля". В этом десятилетии настолько же престижные награды, Нобелевская премия по физике 2019 года и Филдсовская премия по математике 2014 года, впервые были вручены двум другим женщинам - Донне Стриклэнд (Канада) и Мариам Мирзахани (Иран, США).

Академия наук Норвегии отдельно отметила важность гендерного равенства в современной науке и роль Уленбек в борьбе за него. В 1993 году американка основала вместе с другими учеными программу "Женщины и математика" (WAM) в Институте перспективных исследований в Принстоне для того, чтобы помочь женщинам-ученым продвигаться в математических исследованиях на всех академических стадиях.

За 16 лет существования Абелевской премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы: в 2009 году Михаилу Громову, который с начала 1980-х годов прошлого века работает во Франции, а в 2014 году - Якову Синаю, который сейчас проживает в США. В 2018 году обладателем "Абеля" стал канадец Роберт Ленглендс - он создал визионерскую программу, связавшую воедино теорию представлений с теорией чисел.

Абель и Нобель

Награда получила свое название в честь знаменитого норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. По случаю 200-летия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон (больше $25 млн по текущему курсу) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи. Первая премия была присуждена в 2003 году, а с 2005 года академия также начала награждать преподавателей математики премией имени Бернта Хольмбу - учителя Абеля, обнаружившего и раскрывшего его талант.

Наравне с присуждаемой раз в 4 года молодым математикам Филдсовской премией, награда имени Абеля неофициально претендует на звание Нобелевской премии для математиков. Великий шведский химик Альфред Нобель (1833-1896) в своей последней воле обошел вниманием "царицу наук", завещав присуждать лишь премии по физике, химии, литературе, физиологии или медицине, а также премию мира. Согласно одной из легенд, таким образом Нобель заочно отомстил математику, который когда-то отбил у него любимую женщину, а согласно другой, такое решение было своеобразной местью шведскому ученому Магнусу Густаву Миттагу-Леффлеру (1846-1927), которого Нобель не выносил, и который при этом был бы одним из первых претендентов на награду. Некоторые исследователи предполагают, что Нобель был просто слишком далек от проблем математики, однако его истинных мотивов мы, скорее всего, так никогда и не узнаем.

Абелевские правила

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется Академией наук Норвегии на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять математиков с мировым именем из разных стран - сейчас это ученые, работающие в Израиле, Норвегии, США и Франции. В 2012-2013 годах членом комитета был российский математик обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов.

Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 6 млн крон ($703,2 тыс. по текущему курсу). Церемония вручения награды по традиции проходит в конце весны, в этом году она состоится 21 мая в зале церемоний университета Осло. Лауреат получит премию из рук короля Норвегии. По традиции лауреаты также выступают с серией лекций перед норвежскими студентами.