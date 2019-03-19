Ученые выяснили, что человек способен реагировать на изменения магнитного поля Земли

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Человек обладает способностью ощущать магнитное поле Земли. К такому выводу пришла международная группа ученых в результате проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Guardian.

Издание отмечает, что многим представителям животного мира, включая птиц, летучих мышей, собак, черепах и китов, присуща магниторецепция - чувство, дающее организму возможность реагировать на изменения магнитного поля Земли. Именно благодаря этой способности живые существа могут ориентироваться и перемещаться в пространстве. До недавнего времени считалось, что лишь представители фауны воспринимают магнитное поле, однако специалисты из Калифорнийского технологического института (США) в сотрудничестве с коллегами из Японии обнаружили, что магниторецепция в определенной степени присуща и человеку.

В эксперименте приняли участие несколько десятков человек. Ученые создали специальную испытательную камеру, представляющую собой шестигранную конструкцию со звукоизоляцией, стенки которой сделаны из алюминия для защиты от различных электромагнитных помех. На них ученые поместили катушки, через которые пропускали электрический ток для создания магнитного поля примерно той же величины, что и у поверхности Земли. Всех добровольцев просили войти в это темное помещение и сесть на деревянный стул, расположенный внутри, повернувшись на север.

Исследователи включали источники магнитного поля и перемещали их по установке, наблюдая за изменениями амплитуды колебаний головного мозга испытуемых, основываясь на данных электроэнцефалограммы. Результаты показали, что у большинства участников отмечалось снижение активности альфа-волн на 60%, что является свидетельством реакции головного мозга на изменения магнитного поля. Специалисты указывают, что именно этот показатель связан со способностью главного органа центральной нервной системы обрабатывать поступающую информацию.

"Мы как вид не утратили способность чувствовать магнитное поле, которой обладали наши предки [миллионы лет назад], - констатировал профессор Калифорнийского технологического института Джозеф Киршвинк. - Мы - часть магнитной биосферы Земли". Эксперты полагают, что для того, чтобы более точно сказать, какой механизм отвечает за способность человека реагировать на изменения магнитного поля Земли, необходимы дополнительные исследования. Однако, по их словам, магниторецепцию можно считать одной из составляющих центральной нервной системы.