Томские кардиохирурги первыми имплантировали уникальный биопротез со сменными частями

ТОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Хирурги томского НИИ кардиологии впервые в мире выполнили операцию с применением разработки российского производителя - кондуита (протеза) с легко заменяемыми биологическими протезами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

По данным пресс-службы, до недавнего времени пациентам с дегенеративным пороком аортального клапана заменяли пораженный участок аорты и аортального клапана на клапаносодержащий кондуит со встроенным механическим протезом, который требовал пожизненного приема ряда препаратов. Сейчас им на смену пришли кондуиты с биологическими протезами, не требующие пожизненного приема лекарств и обладающие характеристиками максимально приближенными к "здоровому" аортальному клапану, однако они склонны к дегенерации, а значит, время от времени, требуют замены всего кондуита с непригодным протезом.

"В кардиохирургическом отделении № 1 НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра впервые в мире имплантирован клапаносодержащий кондуит с биологическим протезом производства "Мединж-БИО" с уникальной системой easy change. Его особенность заключается не только в использовании биологического протеза, но и в уникальной системе easy change, позволяющей, в случае дегенерации, выполнить быструю и малотравматичную замену только протеза, не удаляя весь кондуит", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на заведующего кардиохирургическим отделением томского НИИ кардиологии Бориса Козлова, кондуит имплантировали двум пациентам 65 и 70 лет с дегенеративным пороком аортального клапана и расширением начального отдела аорты. Обе операции прошли успешно и стали первыми в мире по имплантации кондуита новейшей российской разработки.

"Ежегодно в России проводится около 2 тыс. операций такого рода, с использованием кондуитов с механическим протезом, а количество пациентов, нуждающихся в операции, значительно больше. Новинка позволяет скорректировать одновременно патологию начального отдела аорты и порок аортального клапана у пожилых людей, используя все преимущества биопротезирования в данной возрастной группе", - отмечает пресс-служба.