Проект нацстандарта проведения исследований в Арктике вынесут на общественные обсуждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты технического комитета Росстандарта "Проведение исследований в полярных регионах" подготовили к общественным обсуждениям проект нового национального стандарта, регламентирующего порядок проведения исследований в Арктике. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Никита Куприков.

"Технический комитет разработал ГОСТ "Проведение исследований в полярных регионах. Декларация деятельности участников полярных исследований. Основные принципы". В марте стандарт будет представлен на общественные слушания", - сказал Куприков ТАСС.

По его словам, ГОСТ задуман стать основополагающим документом, который должен стать основой единого подхода к проведению исследований. "Этот подход должен позволить обеспечить безопасность проведения исследований, безопасность для самих исследователей, сохранить экологическое равновесие, сберечь природу Арктики", - отметил Куприков.

По его словам, сейчас сложилась мировая практика участия научно-исследовательских фондов и организаций в исследованиях полярных регионов.

Для полярной деятельности разработаны международные договора, декларации и правила проведения исследований, в частности в Арктике.

При этом, по его словам, сегодня Россия остается единственной страной, ведущей систематическую работу по созданию стандартов ведения экономической и научной деятельности в Арктике. "В перспективе, это будет означать, что наша страна будет создавать максимально комфортные условия для работы в арктическом регионе", - добавил Куприков.