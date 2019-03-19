Эксперты ВОЗ высказались за создание регистра в сфере редактирования генов человека

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Экспертный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказался за создание регистра проводимых в мире исследований в сфере редактирования генов человека. С такой рекомендацией он выступил в Женеве, где 18 марта открылось его первое заседание, сообщила во вторник пресс-служба ВОЗ.

"Комитет согласился, что необходим центральный регистр для создания открытой и транспарентной базы данных проводимой сейчас работы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эксперты "попросили ВОЗ незамедлительно начать работать над созданием такого регистра".

Кроме того, комитет призвал всех специалистов, исследующих редактирование генома, к открытой дискуссии, чтобы "лучше понять технические условия и нынешние мероприятия в сфере управления" исследованиями. Это должно обеспечить, чтобы проводимая ими работа "соответствовала наилучшей научной и этической практике". В то же время редактирование генома в нынешних условиях эксперты расценили как проявление "безответственности".

В среду и четверг комитет намерен провести серию встреч и онлайн-консультаций с гражданским обществом, группами пациентов, специалистами по этике и учеными в области социальных отношений. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил членов комитета "за их время и экспертизу".

ВОЗ опубликовала в середине февраля персональный состав комитета: в нем 18 экспертов, включая двух сопредседателей - это бывший судья Конституционного суда ЮАР Эдвин Кэмерон и американский специалист в области здравоохранения Маргарет Хамбург. Задача комитета - рассматривать научные, этические, социальные и юридические вызовы, связанные с редактированием генов человека. Этот орган будет давать рекомендации о "надлежащем управлении механизмами" в этой сфере. Первое заседание было созвано для того, чтобы "рассмотреть нынешнюю ситуацию, обсудить и согласовать рабочий план на предстоящие 12-18 месяцев".

Эксперимент китайского ученого

В конце ноября прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек-близнецов. По его словам, ДНК новорожденных, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Цель эксперимента - создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец, для этого ученый пытался "отключить" у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. По словам медика, девочки родились абсолютно здоровыми.

Опыты Хэ Цзянькуя, вызвавшие широкий резонанс и острую критику, проводились частным образом, без согласования с органами здравоохранения и Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, где он работал. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование. Как сообщило в январе агентство Синьхуа, медицинские следственные органы Китая возложили всю ответственность за нашумевший эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов на Хэ Цзянькуя.

В ВОЗ подчеркивают, что "недавнее применение инструментов, таких как CRISPR-Сas9, по редактированию человеческого генома выявило необходимость разработки стандартов в этой области".