Российские ученые создали соединение металлов в виде "обратного сэндвича"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из Института физической химии и электрохимии РАН создали соединение металлов, напоминающее по структуре "обратный сэндвич", сообщила в среду пресс-служба Российского научного фонда, чьим грантом поддержано исследование. Результаты научной работы опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

"Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета разработали и описали соединения металлов, которые по своей структуре напоминают "обратные бутерброды". С их помощью можно будет создать новые материалы с управляемыми свойствами. <...> Например, если в двух световых устройствах использовать одно и то же соединение металла, но в свободном виде и в составе "обратного сэндвича", есть шанс, что цвет люминесценции будет варьироваться", - говорится в сообщении научного фонда.

Работу английских химиков Джона Уилкинсона и Эмиля Фишера по изучению "сэндвичевых" соединений в 1973 году удостоили Нобелевской премии по химии. К таким соединениям, в частности, относится ферроцен, состоящий из плоских отрицательно заряженных органических фрагментов (углерод и водород) и иона железа с положительным зарядом. Он зажат между органическими фрагментами, как начинка в бутерброде.

С помощью платины и палладия, которые ведут себя как отрицательно заряженные металлы, и органических соединений с плоскими молекулами ученым удалось создать структуру "обратного бутерброда", которая образовывалась в процессе ее перехода в твердую фазу. Изображения атомов и молекул в кристаллах исследователи получили с помощью рентгеноструктурного анализа и дополнили наблюдения теоретическими расчетами.

"Нам удалось собрать системы, где уже отрицательный заряд на металле притягивается к положительному заряду на органических плоских фрагментах. Из-за обратного расположения зарядов и было решено назвать эти системы "обратными сэндвичами". Мы собираемся продолжить изучать взаимодействия с участием атомов металлов, на которых сосредоточен отрицательный заряд - в частности, многие соединения металлов обладают полезными фотофизическими свойствами, например, умением светиться - люминесценцией. Мы хотим понять, как включение соединения металла в состав обратных сэндвичей влияют на такие свойства", - приводятся в сообщении слова одного из авторов статьи Даниила Иванова, ассистента кафедры физической органической химии института химии СПбГУ.