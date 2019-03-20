Ученые РФ разработали мобильное приложение для проектирования нефтегазовых месторождений

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали мобильное приложение, с помощью которого проектировщики нефтегазовых месторождений могут быстро и точно рассчитывать ряд сложных параметров, например, радиус оттаивания скважин при добыче ископаемых в условиях вечной мерзлоты. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Математики и экономисты УрФУ и УрО РАН разработали приложение, с помощью которого проектировщики нефтегазовых месторождений могут, в частности, рассчитать радиус растепления скважин самостоятельно. Алгоритм, заложенный в программы, применим для моделирования тепловых полей в приповерхностном слое грунта; используется при эксплуатации кустовых площадок, расположенных в зоне распространения вечной мерзлоты (более 60 % территории России)", - говорится в сообщении.

Практически на всех нефтяных месторождениях бурение ведется кустовым способом, то есть скважины располагают согласно проектной сетке от 250 метров и более друг от друга, а устья скважин - в одну линию на расстоянии около пяти метров. В условиях вечной мерзлоты важно рассчитать расстояние между скважинами так, чтобы при оттаивании грунта не нарушались технологические условия добычи полезных ископаемых.

По словам автора работы, профессора УрФУ Михаила Филимонова, разработанное приложение дает долгосрочный прогноз, где будет находиться граница растепления мерзлого грунта, и как минимизировать тепловое воздействие от различных технических систем. Проектировщику или сотруднику нефтяной компании для этого достаточно ввести в приложении на смартфоне около 15 параметров, в том числе широту и долготу месторождения.

"Эти данные уходят на вычислительную машину и автоматически обрабатываются. Затем на электронную почту приходит ответ: "радиус растепления составит 10 метров за 25 лет эксплуатации скважины", - сказал ученый, добавив, что математическая модель учитывает и внешние параметры, такие как солнечное излучение, осадки, снежный покров, температуру воздуха, литологию и теплофизические параметры грунта.

Группа ученых под руководством Филимонова планирует продолжить исследования и разработать новые математические модели, с помощью которых можно будет определить влияние сложных технических систем (скважины по добыче, охлаждающие устройства, трубопроводы, факельные системы) на окружающую среду и составить прогноз техногенных и климатических воздействий на границы залегания вечной мерзлоты. Еще одно потенциальное применение таких моделей - проектирование и строительство домов в условиях вечной мерзлоты, например, в Салехарде.