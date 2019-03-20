Ученые заявили, что употребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода

ТАСС, 20 марта. Регулярное употребление горячих напитков, включая чай и кофе, почти в два раза повышает вероятность развития рака пищевода. К такому неутешительному выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 50 тыс. человек в возрасте от 40 до 75 лет. Специалисты из Американского онкологического общества в Атланте (штат Джорджия) в течение 13 лет наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от количества и температуры выпиваемых напитков. Результаты показали, что всего за изучаемый период ученые диагностировали 317 случаев рака пищевода или пищевой трубы, причем риск возникновения заболевания был выше у тех, кто выбирал именно горячий чай или кофе.

Эксперты обнаружили, что ежедневное употребление 700 мл чая, температурой выше 60 градусов Цельсия на 90% повышает риск развития рака пищевода. "Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Наше исследование показывает, что подобные вкусовые предпочтения увеличивают вероятность развития рака пищевой трубы", - отметил профессор Фархад Ислами из Американского онкологического общества. По его словам, чтобы избежать развития подобного сценария, перед употреблением необходимо подождать, пока напитки остынут. Или добавить в них холодное молоко.

В качестве основной причины подобного явления медики называют тот факт, что кипяток повреждает клетки внутренней поверхности пищевода, оставляя на них микротравмы, которые впоследствии могут привести к развитию онкологического заболевания. Более того, чрезмерное употребление алкоголя и курение еще сильнее усугубляют ситуацию, также негативно влияя на организм. Издание указывает, что "наиболее оптимальной температурой для чая является 60 градусов Цельсия, которая достигается примерно через 6 минут после заваривания напитка". Кофе, как подчеркивают специалисты, рекомендуется подавать при температуре от 40 до 60 градусов Цельсия.

Результаты исследования имеют важное научное и практическое значение, поскольку свидетельствуют о том, что существует прямая связь между употреблением горячих напитков и риском развития рака пищевой трубы. Кроме того, полученные данные помогут медикам выработать эффективные советы, позволяющие значительно сократить количество случаев развития этого онкологического заболевания.

Ранее ученые из лаборатории Европейской организации по безопасности продуктов, расположенной в городе Парма (Италия), выяснили, что зеленый чай в больших дозах может нанести вред организму человека. В частности, содержащийся в этом популярном напитке антиоксидант галлат эпигаллокатехина (ГЭГК), относящийся к группе флавонидов, при концентрации 800 мг в сутки и выше может оказывать негативное влияние на клетки печени и других паренхиматозных органов (почки, селезенка, поджелудочная железа - прим.ТАСС). Отрицательное воздействие чрезмерных доз ГЭГК наблюдалось как при чрезмерном увлечении высокосортными сортами зеленого чая, так и при употреблении всевозможных быстрорастворимых напитков на основе экстрактов этого растения, отмечают эксперты.