Российские палеонтологи открыли в Монголии крупную летающую птицу, жившую 60 млн лет назад

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученый из Палеонтологического института РАН Никита Зеленков описал неизвестную ранее крупную водоплавающую птицу отряда гусеобразных из эпохи палеоцена, обитавшую на территории современной Монголии 56-59 млн лет назад. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе института.

"Находки других птиц этой эпохи во всем мире крайне редки, а в Азии единичны. Ранее был известен единственный вид крупных гусеобразных из палеоцена на территории нынешней Англии", - отметили в пресс-службе.

Фрагменты костей были ранее обнаружены в речных песчано-гравийных горизонтах между населенными пунктами Наран-Булак и Цаган-Хушу.

"Это крупнейшая, размером с лебедя, летающая и водоплавающая птица Азии времен палеогена и вторая по величине палеоценовая (палеоцен является периодом геологической эпохи Палеогена, который длился с 66 до 56 млн лет назад - прим. ТАСС) гусеобразная птица в мире. Она жила в короткий период после вымирания динозаров. Новый вид получил свое название по местонахождению Наран-Булак в южной Монголии - Naranbulagornis khun. В переводе с монгольского Наран-Булак означает "солнечный источник", хун - "лебедь", - добавили в пресс-службе.

Как объяснил ТАСС сам Зеленков, заведующий кабинетом палеорнитологии Палеонтологического института РАН, родственные связи наранбулагорниса до конца не ясны.

"Он сходен с некоторыми современными примитивными гусеобразными, сохранившимися на южных континентах, однако имеющиеся отличия не позволяют отнести его ни к одному из этих семейств. Вероятно, этот вид представляет особую, отдельную ранее неизвестную эволюционную линию гусеобразных", - рассказал он.

Новый вид был описан по правой кости пряжки - одного из элементов скелета крыла - и дистальной части левой бедренной кости. По мнению исследователя, особенности строения бедренной кости указывают на водный образ жизни птицы и способность к плаванию.