Ученые РФ и США намерены развивать новые подходы в области повышения ядерной безопасности

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Представители Национального управления по ядерной безопасности министерства энергетики США (DOE/NNSA) и Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН) планируют начать поиск новых направлений сотрудничества для повышения ядерной безопасности во всем мире, например, в рамках межакадемического сотрудничества двух стран. Об этом в среду сообщила пресс-служба ИБРАЭ РАН.

Ранее в среду состоялась встреча представителей DOE/NNSA и ИБРАЭ РАН. В состав американской делегации вошли также представители министерства энергетики США, включая специалистов национальных лабораторий (Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории и Ливерморской национальной Лаборатории им. Э. Лоуренса).

"Основная цель визита - обсуждение возможностей научно-технического сотрудничества в области повышения ядерной и радиационной безопасности во всем мире <...> Стороны отметили, что российско-американское научно-техническое сотрудничество имеет большую историю, и можно начать поиск новых направлений сотрудничества для повышения ядерной безопасности во всем мире, например, в рамках межакадемического сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

Представитель российского института выступил с докладом в области научно-технического обеспечения реагирования на угрозы радиологического терроризма. Презентация министерства энергетики США была посвящена американской программе по учету, контролю и физической защите ядерных и радиоактивных материалов и глобальной антитеррористической инициативе.