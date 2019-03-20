Медицинский стартап из Политеха признали перспективным для запуска в США и Европе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого и инновационной компании i-Brain - нейроинтерфейс с искусственным интеллектом для реабилитации после инсульта и травм мозга - признана одним из наиболее перспективных стартапов по версии Сбербанка и американской компании 500 Startups. Об этом сообщает в среду пресс-служба университета.

"Разработка Политеха и i-Brain попала в 30 лучших [из более чем 800 проектов] <...> Проекты были представлены перед жюри, в состав которого вошли, в частности, президент ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, глава 500 Startups Кристин Цай, управляющий акционер Rambler Co Владислав Филев. По итогам финальных презентаций было выбрано семь проектов, признанных наиболее перспективными для международного развития. Проект политехников и i-Brain был особо отмечен главой 500 Startups, которая назвала его "одним из самых перспективных для запуска в США и Европе", - говорится в сообщении.

Один из авторов разработки, доцент кафедры "Компьютерные интеллектуальные технологии" Института компьютерных наук и технологий СПбПУ Геннадий Коваленко отметил, что признание поможет его детищу завоевать свою нишу на международном рынке. "Наша победа - это знак качества, свидетельствующий о том, что этот проект нужен рынку, а уровень его проработки и исполнения соответствует высоким требованиям зарубежных инвесторов. Это значительно облегчит наш выход на глобальный рынок", - приводятся в сообщении слова Коваленко.

Нейроинтерфейс с искусственным интеллектом уже используют, в частности, в некоторых европейских медицинских центрах. Теперь по итогам прошедшей акселерации - отбора стартапов - двое представителей команды-разработчика смогут отправиться на месячную стажировку в Сан-Франциско, где пройдут интенсивную акселерацию по программе Silicon Valley Exchange Program, отмечает пресс-служба Политехнического университета.