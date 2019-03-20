Ученые проведут комплексные исследования морей Арктики в ходе проекта "Трансарктика-2019"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Участники экспедиции "Трансарктика-2019", организованной Росгидрометом, проведут комплексные исследования арктических морей на трассе Северного морского пути - судно Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) "Академик Трешников" примет участие в первом этапе проекта. Данная экспедиция станет одной из самых масштабных за последние годы, сказал ТАСС директор ААНИИ Александр Макаров.

Экспедиция, состоящая из четырех этапов, стартовала 20 марта в Мурманске и завершится только осенью 2019 года. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить на эти цели почти 870 млн рублей.

"Первый этап стартовал 20 марта с выходом нашего научно-экспедиционного судна "Академик Трешников" из Мурманска. Судно будет вморожено в ледовую кромку севернее архипелага Земля Франца-Иосифа и продрейфует около двух месяцев. Мы изучим динамику вод и льдов, эволюцию и дрейф ледового покрова в весенне-летний период, процессы захода атлантических вод в Арктику. Экспедиция будет состоять из четырех этапов - это, пожалуй, один из самых масштабных проектов за последние 10 лет", - рассказал ТАСС Макаров.

Исследования и международные проекты

По словам Макарова, на борту судна "Академик Трешников" будут работать 30 научных сотрудников Росгидромета, исследователи из Санкт-Петербургского и Московского государственных университетов, мурманских и новосибирских вузов и более 20 сотрудников сторонних исследовательских организаций, в том числе и по международным проектам: запланировано комплексное изучение атмосферных, гидрологических явлений и процессов на границе воды и воздуха.

"У нас появляется возможность вывести научную коллаборацию на новый уровень. Предусмотрена совместная программа с финским научным институтом и двумя организациями из Германии. Сейчас мы обсуждаем возможность работы иностранных учёных и на следующих этапах "Трансарктики", - рассказал Макаров.

"В рейсе запланирован целый комплекс атмосферных, океанологических и геофизических исследований, - чтобы все аспекты изучать совместно. Причем, некоторые работы будут проводиться с помощью вертолетов, что позволит увеличить охват исследований", - пояснил Макаров.

Подготовка дрейфующих экспедиций

Кроме сугубо научных задач, перед исследователями стоят две важнейшие практические цели. Во-первых, важно актуализировать информацию по ледовым и климатическим условиям на протяжении всей трассы Северного морского пути.

"Мы получим современные натурные данные о развитии природной обстановки за весь летний период. Это очень важно ввиду развивающейся навигации по СМП, ведь природные процессы усложняются, а количество судов растет. Чтобы работы по обеспечению безопасности судоходства продолжались на самом высоком уровне, необходимо постоянно пополнять базы данных новой натурной информацией", - пояснил Макаров.

Во-вторых, необходимо апробировать методики работы на строящейся по заказу Росгидромета ледостойкой платформе "Северный полюс". Это плавучая обсерватория с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет вмораживаться в лед, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана и самостоятельно возвращаться обратно в порт.

"Важнейшей задачей первого этапа экспедиции "Трансарктика-2019" для нас станет отработка технологий быстрого развертывания исследовательских комплексов на льду, эвакуации этих комплексов, организации проживания, доставки людей, обеспечения безопасности", - рассказал Макаров.

Помимо судна "Академик Трешников", в экспедиции "Трансарктика-2019" будут задействованы НЭС "Михаил Сомов", НИС "Профессор Мультановский" и НИС "Профессор Молчанов".