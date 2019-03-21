В Китае пытаются лечить рак… малярией. Почему эта затея не так безумна, как кажется?

И рак, и малярия — болезни смертельные. По данным ВОЗ, в 2017 году от малярии умерло 435 тыс. человек. Это внушительное число, но оно не сравнится с числом заболевших — 219 млн человек за год. Спасти пациента от малярии проще, чем от онкологического заболевания. В принципе, ее можно использовать как терапевтическое средство — если оно подействует, а альтернативы нет.

Возбудители малярии селятся в клетках-эритроцитах и в конце концов разрывают их на части. Из-за этого в кровь попадает множество веществ, в том числе токсичных, в ответ на которые развивается иммунный ответ с высокой температурой. Несмотря на то, что горячка может убить больного, иногда она становится союзником в борьбе с другими заболеваниями.

Еще Гиппократ замечал, что жар (вне зависимости от того, почему он возник) снимает у пациентов приступы психоза и эпилепсии. А в XV веке обнаружили, что от малярии легчает еще и сифилитикам. Идея лечить рак малярией тоже не нова. Первые наблюдения за тем, как раковая опухоль уходит под действием этой инфекции, относятся еще к 1775 году.

Тем не менее взаимоотношения между опухолями и паразитом до конца не ясны. С одной стороны, известно, что малярия действительно подавляет рост определенных опухолей: сарком и карцином. Но есть также и свидетельства тому, что инфекция может провоцировать развитие лимфом или приводить к мутациям.

Догоняющий Китай

Китайские ученые пустились в отчаянную погоню за западными коллегами. Наглядным примером здесь служит история Хэ Цзянькуя, который помог появиться на свет первым генно-модифицированным детям, не дожидаясь, пока технология редактирования ДНК будет как следует отработана и проверена. А после того, как в Китае была одобрена первая иммунотерапия рака, в стране развернулась масштабная кампания по поиску новых противоопухолевых препаратов.