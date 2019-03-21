Российские ученые разрабатывают андроида-водолаза для работы в опасных условиях

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с партнерами разрабатывают человекоподобного робота для исследования морских глубин, на которых людям находиться опасно, сообщил ТАСС ректор вуза Владимир Нечаев.

"Сегодня подобные роботы, которые используются в России, требуют участия оператора. В этом проекте предлагается принципиально иной способ телеуправления при помощи экзоскелета: человек что-то делает, это передается по каналу связи, и робот под водой повторяет эти действия. Следующим этапом мы видим снятие ограничений по использованию телеуправляемой робототехники в подводной среде. Эти моменты можно преодолеть, если роботы какие-то вещи начнут делать под водой самостоятельно, автономно, без участия оператора - если часть его реакций и действий будут автоматизированы", - рассказал Нечаев.

Он пояснил, что проект рассчитан на три года. Ученые СевГУ реализуют его вместе с Объединенной судостроительной корпорацией и НПО "Андроидная техника" (Челябинская область). При разработке нового андроида задача ученых состоит в том, чтобы "научить" робота принимать самостоятельные решения, заложив в него новые алгоритмы, а также усовершенствовать технологии технического зрения - возможность различать и анализировать увиденное.

По его словам, развитие отрасли подводной робототехники, в том числе появление более самостоятельных андроидов, позволит сделать освоение ресурсов мирового океана и его изучение более эффективными.

"Подводные роботы, как и другие, нужны, чтобы минимизировать работу человека в сложной, агрессивной среде - например, глубоко под водой. Проведение глубоководных работ с участием человека не только опасно, но и чрезвычайно дорого, а работ может быть полезен в очень многих сферах: строительство мостов, исследование морских глубин, спасательные работы, строительство и обслуживание подводных трубопроводов, очистка судов и другое", - добавил ректор.

Севастопольский госуниверситет был образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с Россией. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.