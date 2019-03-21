Астрономическая весна в Северном полушарии в ближайшие 100 лет будет наступать 20 марта

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Почти 100 ближайших лет астрономическая весна будет наступать 20 марта, об этом сербскому телевидению РТС рассказал представитель Национальной обсерватории Бранко Симонович.

"Астрономическая весна наступила в среду вечером в 22:58 (00:58 мск). В первый день весны солнце взошло в Белграде в 05:40 (07:40 мск), а зайдет за линию горизонта в 17:50 (19:50 мск). Это значит, что день будет длиннее ночи на десяток минут", - заявил ученый. По его словам, продолжительность дня еще больше увеличивает атмосфера Земли, "приподнимая" Солнце над горизонтом.

Симонович рассказал, что жители Земли почти на 100 лет попрощались с периодом, когда наступление весны в Северном полушарии колебалось по датам. "Мы последний раз попрощались с 21 марта в 2011 году, перед этим был длительный период, когда 20 марта и 21 марта чередовались. Но с 2011 года на протяжении почти столетия 20 марта будет датой прихода весны. В свою очередь для жителей Южного полушария в этот день наступает осень", - сообщил астроном.