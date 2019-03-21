Ученые заявили, что ежедневное употребление марихуаны провоцирует развитие психозов

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Ежедневное употребление марихуаны значительно повышает вероятность развития у человека психических заболеваний, вплоть до развернутых психозов. К такому выводу пришла международная группа ученых, завершившая широкомасштабное исследование в 11 странах Европы и в Бразилии. Как сообщил специализированный журнал Lancet Psychiatry , столь серьезная работа, показывающая тесную связь частого употребления марихуаны с риском развития психозов, проведена впервые.

Авторы исследования напомнили, что в настоящее время несколько стран и территорий разрешили использовать марихуану в медицинских или рекреационных целях, а в некоторых местах власти не принимают необходимых мер по борьбе с ее нелегальным употреблением. Однако, считают специалисты, общество не в полной мере осознает последствия этого решения. Данные, полученные учеными, в том числе наблюдение за пациентами, свидетельствуют о том, что риск развития серьезных психических заболеваний с закономерным завершением - формированием острых психозов - повышается сразу в три раза при частом использовании этого вещества.

Содержащийся в каннабисе активный наркотический ингредиент, получивший название ТНС (delta-9-tetrahydrocannabiol), способен провоцировать у потребителя целый букет психотических расстройств, таких как зрительные и слуховые галлюцинации, нарушение сознания, возникновение бредового синдрома. Четкую и обоснованную связь употребления каннабиса с расстройствами психики выявили сотрудники научных центров Амстердама и Лондона. Авторы исследования отметили, что некоторые страны, в той или иной мере легализовавшие марихуану, уже начали испытывать сложности с лечением увеличивающегося контингента наркозависимых, которым в конце концов угрожает стационарное лечение в психиатрических учреждениях.

"В то время как во многих странах марихуану стало возможным купить, как аспирин, в ближайшей аптеке, а власти других стран позволили прибегать к каннабису, как к лекарственному средству, мы все чаще наблюдаем реальный вред, наносимый, в первую очередь, психике человека, его физическому состоянию, - заявила одна из участниц исследования профессор Лондонского института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Марта ди Форти. - Это серьезный вызов обществу, и долг ученых - найти адекватный ответ на этот вызов".

Коллега ди Форти из Королевского колледжа Роберт Мюррей согласен с такой оценкой. По его словам, 15 лет назад никто даже подумать не мог, что длительное употребление этого "легкого" наркотика может приводить к развитию настоящих психозов, требующих высокопрофессиональной помощи специалистов. Но это случилось, и мы пожинаем плоды прошлого, считает ученый.