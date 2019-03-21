Археологи обнаружили под Воронежем ребро мамонта с застрявшим в нем костяным наконечником

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские археологи во время раскопок стоянки каменного века "Костенки 14" в Воронежской области обнаружили фрагмент ребра мамонта с застрявшим в нем наконечником, сделанным из бивня другого мамонта. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник Костенковской экспедиции Института истории и материальной культуры РАН, старший научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК Андрей Синицын.

Первая публикация о находке, сделанной в сезон 2018 года, появилась накануне в журнале ИИМК "Первобытная археология. Журнал междисциплинарных исследований".

"Горизонт вулканического пепла в Костенках связан с извержением одной из вулканических систем в районе Неаполитанского залива, что происходило около 40 тыс. лет до н.э. Это значит, что наша находка является самой древней среди подобных и связана с первой волной распространения в Европе человека современного антропологического типа - Homo sapiens sapiens", - сказал Синицын.

Он отметил, что находку удалось сделать, по сути, случайно. "В ходе обычной зачистки стенки раскопа стоянки "Костенки 14", которые всегда проводятся после дождей, в разрезе появилось ребро мамонта с торчащим в нем наконечником из бивня. Если бы потребности в зачистке не было или она была бы на 1 см менее глубокой, этой находки не было бы видно. Если бы зачистка была на 1 см глубже, наконечник был бы срезан", - пояснил начальник экспедиции.

Найденный фрагмент - кусочек второго левого ребра мамонта. "Судя по направлению и углу попадания, удар был нанесен животному спереди справа снизу под небольшим углом… Не исключен вариант добивания поверженного животного", - отметил ученый.

Он также обратил внимание, что прямые свидетельства охоты на мамонта крайне редки. "Кроме уникальных условий сохранения, качества раскопок, стечения обстоятельств, как в случае с зачисткой стенки на "Костенках 14", их частота ограничивается естественным ареалом распространения мамонта… В любом случае ребро с наконечником представляет собой неординарное явление. Все находки такого рода с полным основанием рассматриваются как индивидуальные, как источники с повышенной информационной нагрузкой", - указал Синицын.

Стоянки в Костенках

Костенковско-борщевский комплекс стоянок каменного века - группа палеолитических памятников древнего человека, расположенных в селах Костенки и Борщево Хохольского района Воронежской области. Первую стоянку в Костенках обнаружили 140 лет назад, сейчас их насчитывается 26: 21 стоянка в Костенках и 5 - в Борщеве. Для их изучения и сохранения в 1991 году костенковский филиал Воронежского краеведческого музея был преобразован в Государственный археологический музей-заповедник "Костенки".