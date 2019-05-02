На северо-западе Китая ученые обнаружили, предположительно, останки денисовского человека

ШАНХАЙ, 2 мая. Китайским и иностранным ученым удалось обнаружить на Цинхай-Тибетском нагорье останки, которые, предположительно, принадлежат денисовскому человеку - подвиду людей, живших около 160 тыс. лет назад. Как сообщает в четверг агентство "Синьхуа", находка была сделана в уезде Сяхэ (северо-западная китайская провинция Ганьсу), расположенном в северо-восточной части Цинхай-Тибетского нагорья.

Международной команде исследователей, уточнила входившая в экспедицию Чжан Дунцзюй из Ланьчжоуского университета, посчастливилось обнаружить фрагмент нижней челюсти древнего человека. По ее словам, образец из Сяхэ свидетельствует о том, что денисовский человек проживал и за пределами Алтайских гор, где был обнаружен первый фрагмент его останков.

Проведенные анализы показали, что возраст найденного материала составляет по меньшей мере 160 тыс. лет. Ученые полагают, что архаичные люди заняли Цинхай-Тибетское нагорье в эпоху среднего плейстоцена (0,781 млн лет назад - 0,126 млн лет назад) и успешно адаптировались к жизни в условиях высокогорья еще задолго до появления в этих местах современного Homo sapiens.

Геном денисовского человека стал известен науке по выявленному материалу из нескольких фрагментов скелета, обнаруженных в разное время в Денисовой пещере Солонешенского района Алтайского края.

Чжан Дунцзюй полагает, что находка в Китае будет иметь важное значение в дальнейшем изучении денисовского человека.