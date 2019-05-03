В Якутии найдены ископаемые организмы, обитавшие на Земле более 500 млн лет назад

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ученые обнаружили в Якутии ископаемые остатки организмов, которые обитали на Земле в эдиакарский период (635 - 542 млн лет назад). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН).

Научная экспедиция во главе с научным сотрудником ИНГГ Владимиром Роговым провела комплексные исследования в Якутии, на юго-западе от дельты Лены. В группе были специалисты в области нескольких наук о Земле - палеонтологи, стратиграфы, геохимики, литологи и петрографы. Ученые сплавились по реке Хорбусуонка, отбирая остатки древних организмов, изучая вулканические образования и проводя литолого-стратиграфические и геохимические исследования.

"Обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских (живших в эдиакарском период) организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай. Породы, которые исследовали ученые, образовались более 500 млн лет назад", - говорится в сообщении.

Изучая собранный материал, исследователи пытаются установить закономерности геологических процессов, совершенствовать периодизацию истории Земли и разобраться в эволюции органического мира на самом крупном в истории биосферы рубеже.

"По словам Владимира Рогова, изучение новых образцов может привести к сенсационным результатам", - подчеркнули в пресс-службе.

Эдиакарские организмы - древние ископаемые живые существа, обитавшие, вероятно, в море. Вымерли в начале кембрийского периода (более 500 млн лет назад), уступив место новым обитателям Земли.