Франция и Россия начали совместный археологический проект, посвященный войне 1812 года

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Археологи России и Франции приступили к совместному проекту по изучению истории войны 1812 года. Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС французский военный историк Пьер Малиновский, в течение четырех недель французские и российские археологи, антропологи и топографы примут участие в экспедиции в Смоленской области.

"Целью нашего проекта является обнаружение останков русских, французских, польских, португальских солдат, которые погибли на поле битвы при Валутиной горе под Смоленском в 1812 году", - сказал Малиновский. Найденные останки, по его словам, будут захоронены с воинскими почестями.

Следующим этапом проекта станут поиски могилы французского дивизионного генерала графа Шарль-Этьена Гюден де ла Саблоньера, умершего от ран, полученных в ходе битвы. "Наполеон, который был знаком с ним еще в период учебы в военной школе в Бриенне, отдал приказ похоронить генерала в старой крепости Смоленска", - рассказал Малиновский.

По его словам, "с течением времени могила генерала была забыта". "Предварительно мы установили место, где могут покоиться останки, и хотим вернуть его прах во Францию для перезахоронения со всеми почестями в Доме Инвалидов в Париже в присутствии его потомков", - сказал историк.

В этой экспедиции, по словам Малиновского, также примут участие студенты. "Совместная экспедиция позволит обмениваться опытом, укреплять отношения между научными сообществами двух стран", - подчеркнул собеседник.

Проект, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили "Фонд развития русско-французских исторических инициатив", Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.

"Это один из крупнейших археологических проектов, который когда-либо осуществлялся Францией и Россией", - заметил Малиновский. Он подчеркнул, что стороны основываются на опыте двух масштабных российско-французских исторических проектов, посвященных истории Первой и Второй мировых войн. "Нам хотелось бы, чтобы эта новая экспедиция послужила укреплению дружеских отношений между нашими странами", - сказал историк.