В районе Великих пирамид Гизы обнаружен один из древнейших некрополей

КАИР, 5 мая. /ТАСС/. Некрополь периода Древнего царства обнаружен в районе Великих пирамид Гизы под Каиром. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта. Возраст древнего кладбища, относящегося к периоду правления фараонов IV-V династий, составляет несколько тысяч лет. Находка была сделана в юго-восточной части плато Гиза.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, египетские археологи раскопали несколько гробниц и погребальных шахт. При этом наибольший интерес, отметил он, представляет собой склеп, относящийся к пятой династии фараонов, что соответствует примерно 2500 году до н. э. Несмотря на столь солидный возраст погребения, на выполненной из известняка гробнице хорошо сохранились надписи и фрагменты сцен.

Как рассказал Вазири, в этой древнейшей из найденных гробниц были погребены два человека. Первого звали Бехнуи-Ка, и его имя ранее никогда не фигурировало в археологических артефактах плато Гизы, хотя, согласно расшифровке картуши, у него богатый послужной список. Многочисленные "звания" этого человека включают титулы жреца богини закона и миропорядка Маат, старшего судьи, "очистителя" царей, в числе которых названы Хафра из четвертой династии фараонов, а также основатель и один из правителей пятой династии Усеркаф и Ниусерра.

Вторая гробница принадлежит Нуи Ху, у которого было пять титулов, в том числе властитель территории, хранитель новых селений и "очиститель" фараона Хафры. В некрополе было обнаружено большое количество древних артефактов, среди них - статуи владельца гробницы, его жены и сына.

Генеральный директор музейного комплекса на плато Гиза Ашраф Мохи рассказал, что древний некрополь активно использовался в более поздний период, то есть с VII века до н. э., о чем свидетельствуют найденные в ходе раскопок многочисленные деревянные разукрашенные антропоидные саркофаги, а также деревянные и глиняные маски.