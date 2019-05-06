Гипотеза о влиянии фаз Луны на психическое состояние людей не нашла подтверждения

ЖЕНЕВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Гипотеза о влиянии меняющихся фаз Луны на психическое состояние человека не нашла подтверждения в масштабном исследовании, проведенном швейцарскими и американскими учеными. Свои выводы они изложили в медицинском издании Swiss Medical Weekly.

Специалисты Университетского госпиталя Цюриха и госпиталя кантона Граубюнден совместно с коллегами из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) изучили 17 996 историй болезни пациентов, проходивших с 2005 по 2015 год лечение в двух психиатрических клиниках Граубюндена. Они искали доказательства наличия связи между фазами, которые проходит Луна, и психическими расстройствами.

Медицинские теории, предполагающие наличие такой связи, известны медикам со времен Древнего Египта, Ассирии и Вавилона. Как отмечают исследователи, "вера в воздействие Луны на жизнь людей, их эмоции и благополучие глубоко укоренилась в человеческой истории". В частности, в Средние века бытовали мифы о том, что "под влиянием полной Луны люди становятся оборотнями и вампирами".

В настоящее время в научном сообществе нет единого мнения относительно влияния Луны на психическое состояние людей. В большинстве исследований не подтверждается связь между циклами спутника Земли и буйным поведением, расстройствами сна, самоубийствами, указывают ученые. Тем не менее, ряд специалистов уверены, что лунные циклы все-таки сказываются на состоянии психики.

Изучив медицинские карты пациентов и сопоставив эти данные со сменой фаз Луны (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть), специалисты сделали вывод об отсутствии "существенной связи между лунным циклом и длительностью пребывания в лечебницах". Не нашлось подтверждений и предположениям о том, что от фаз Луны зависит частота обращений пациентов за помощью. "Несмотря на широкую веру населения в то, что Луна влияет на психическое здоровье людей и, соответственно, на последующее психиатрическое лечение, наше исследование не смогло установить какую-либо связь между фазами лунного цикла и частотой случаев поступления на лечение или с длительностью пребывания в психиатрических клиниках", - констатировали ученые.

По их мнению, при проведении лечения врачам следует учитывать наличие "народных верований", касающихся Луны. Вместе с тем, пациенты должны знать также о результатах научных исследований - как подтверждающих, так и опровергающих эти верования.