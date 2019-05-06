Археологи открыли ранее неизвестный миграционный маршрут человека прямоходящего

ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/. Польские археологи, работающие в Судане, нашли на территории Аравийской пустыни следы присутствия Homo erectus - человека прямоходящего, который считается непосредственным предком Homo sapiens - человека разумного.

Колыбелью человечества считается восточная часть Африки - регион от Мозамбика, через Танзанию до побережья Красного моря в районе Эритреи и Эфиопии. Там чаще всего находят старейшие следы деятельности человека в виде каменных орудий труда. Регион на севере Африки с этой точки зрения изучен мало, но сейчас там работают исследователи из Германии, Польши, Саудовской Аравии, США и Южной Кореи.

"Мы нашли там следы присутствия Homo erectus, насчитывающие 500 тыс. лет. В общей сложности это около тысячи изделий из камня", - цитирует Польское агентство печати слова руководителя исследовательского проекта, профессора Мирослава Масоича из Института археологии Вроцлавского университета. По его словам, это старейшие из найденных до настоящего времени следы пребывания человека в этой части северо-восточной Африки.

"Это доказательство существования неизвестного пути миграции этого вида за пределы африканского континента, вероятно, вдоль Красного моря", - указал Масоич. Ранее считалось, что человек прямоходящий перемещался на север в основном вдоль долины реки Нил.

Как подчеркивают исследователи, если сейчас место их работы представляет собой негостеприимную пустыню, то сотни тысяч лет назад здесь жилось гораздо комфортнее. Высохшие русла рек свидетельствуют о том, что когда-то здесь было много зелени.

Сделанные в Аравийской пустыне открытия подтверждают факт долгого сосуществования человека прямоходящего с человеком разумным в Африке. Речь идет о периоде, который продолжался как минимум на протяжении 100 тысяч лет, 300-200 тысяч лет назад. Несмотря на то, что один вид был родоначальником другого, они жили на одной территории одновременно.