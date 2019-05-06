Ученые нашли метод защиты функций сердечной мышцы при нехватке кислорода

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта (ИМБ РАН) нашли способ восстанавливать работу сердца, нарушенную в результате гипоксии (нехватке кислорода). Открытие поможет повысить эффективность профилактики заболеваний сердца и дополнительно защитить его при проведении кардиохирургических операций, сообщила в понедельник пресс-служба Российского научного фонда, поддержавшего грантом исследование.

Гипоксия миокарда (кислородное голодание сердечной мышцы) - состояние, часто возникающее при сердечно-сосудистых заболеваниях и некоторых методах их лечения. К примеру, при операциях на открытом сердце или в период хранения донорского органа перед трансплантацией. Гипоксия приводит к нарушению сократительной функции сердца. Создание эффективных методов защиты сердца в условиях резкого изменения уровня кислорода - одна из актуальных задач, стоящих перед учеными.

"Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода. Полученные данные позволили разработать метод защиты клеток от повреждения при гипоксии и ишемии с помощью производных глутатиона, защищающих системы ионного транспорта клеток от необратимого окисления и изменения их активности. Этот метод позволяет увеличить продолжительность нормальной сократимости клеток сердца в условиях острой гипоксии более чем в пять раз", - говорится в сообщении.

Глутатион - пептид, образованный из остатков трех аминокислот и участвующий во многих обменных процессах организма. Авторы исследования провели эксперименты с клетками сердца (кардиомиоцитами) крыс и выяснили, что повреждение клеток в условиях гипоксии предотвращают производные глутатиона. Они выполняют функции регуляторов окислительно-восстановительного баланса клетки и участвуют в защите внутриклеточных белков от разрушительного воздействия активных форм кислорода.

"Вещество, продемонстрировавшее лучшее защитное действие на изолированных кардиомиоцитах, в экспериментах на целом сердце более чем на треть ускорило восстановление его сократительной активности до нормального уровня после гипоксии. Применение этих веществ поможет дополнительно защитить сердечную мышцу при кардиохирургических операциях и в перспективе позволит улучшить профилактику заболеваний сердца", - говорится в сообщении.

Вместе со специалистами ИМБ РАН в исследовании участвовали представители Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова и Волгоградского государственного медицинского университета. В настоящее время испытания полученного вещества проходят в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России.