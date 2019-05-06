Ученые заявили о резком сокращении популяции акулы-ангела у берегов Ирландии

ДУБЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Морской ангел, еще 20 лет назад широко распространенный в ирландских водах, сейчас практически полностью исчез. Популяция этих акул сократилась на 95%, сообщил местный новостной портал The Journal , ссылаясь на исследования Агентства морского рыболовства Ирландии (IFI).

За последние двадцать лет в заливе Трали - некогда главном ареале этих акул - было зафиксировано лишь два десятка особей. В 60-70 годы прошлого века в этих местах устраивались соревнования по рыбной ловле морских ангелов - тогда это был один из главных обитателей Атлантики возле южных берегов Ирландии. В сети траулеров в то время попадалось около 70 ангелов в год (эта рыба не промысловая - и ее отпускают обратно в море).

"Программа контроля за популяцией акул и скатов осуществляется в Ирландии с 70-х годов прошлого века, нами накоплен огромный статистический материал", - отметил представитель исследовательского отделения IFI Уильям Рош. По его словам, численность морских ангелов в ирландских водах достигла "критической отметки". "Это достаточно крупная донная рыба - она легко оказывается в сетях тральщиков. Долгий цикл воспроизводства этого вида акул также служит причиной сокращения популяции", - пояснил Рош.

Морской ангел, по внешнему виду больше похожий на ската, чем на акулу, принадлежит к отряду скватинообразных. Свое название эта рыба получила благодаря огромным брюшным плавникам, напоминающим крылья. Европейская скватина является самым крупным из 23 видов этого отряда акул. Длинна его тела может достигать 2-2,5 м, а вес - порядка 70 кг. Ареал европейского морского ангела простирается от Канарских островов до Северной Атлантики, эта рыба встречается также в Средиземном и Черном морях, однако почти повсеместно ее популяция заметно снижается.