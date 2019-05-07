Утвержден новый состав Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ассоциация "Глобальная энергия" провела ротацию и утвердила новый состав членов Международного комитета по присуждению одноименной премии. Об этом сообщили в понедельник в прес-службе Ассоциации.

"Новый состав Международного комитета сформировали 20 известных ученых из 14 стран мира. Британского ученого Роднея Аллама на посту председателя Международного комитета сменил Рае Квон Чунг, советник председателя группы HELP при генеральном секретаре ООН, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году", - говорится в сообщении.

Согласно положению о деятельности Ассоциации, "Глобальная энергия" формирует и утверждает новых членов Международного комитета один раз в четыре года. В его состав могут войти руководители авторитетных научных организаций, видные ученые, добившиеся международного признания в области энергетики, государственные и общественные деятели. Именно Международный комитет принимает финальное решение по определению лауреатов премии "Глобальная энергия" из числа номинантов текущего года.

Новыми членами Международного комитета стали: вице-президент Siemens в России Дитрих Меллер; президент Compagnia di San Paolo Франческо Профумо; ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев; Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Сяньшень Сунь; председатель правления Sasakawa Peace Foundation Нобуо Танака; председатель совета директоров Fondation Sophia-Antipolis, член совета директоров KEGOC Доминик Фаш.

Исполняющий обязанности президента ассоциации "Глобальная энергия" Александр Игнатов, комментируя утверждение нового списка членов Международного комитета , отметил: "Наша команда постоянно работает над расширением экспертной базы специалистов, которые имеют непосредственное отношение к процедуре выбора лауреатов. Мы давно вели переговоры с новыми членами Международного комитета и успели убедиться, что их деятельность, профессиональная экспертиза и обширный опыт положительно скажутся на развитии "Глобальной энергии". Совсем скоро этим людям предстоит принять окончательное решение о присуждении премии 2019 года".

Имена лауреатов премии "Глобальная энергия" будут объявлены на пресс-конференции 30 мая в пресс-центре ТАСС.

Об Ассоциации

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.

Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.